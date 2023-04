Barcelona ma nowego piłkarza. Umowa już podpisana

Barcelona do transferów przygotowywała się od dłuższego czasu. W klubie mają utrudnione zadanie, ponieważ muszą działać zgodnie z obostrzeniami finansowego fair-play. To właśnie dlatego Katalończycy przygotowują głównie transfery zawodników z kartą na ręku, a właśnie takim jest Inigo Martinez .

Relevo: Inigo Martinez od lata piłkarzem FC Barcelona

Według "Relevo" obrońca Athletic Bilbao podpisał umowę z Barceloną. Do tej pory próbowano to skrywać, by nie wpływać na sytuację defensora w jego obecnym klubie, ale dziś sprawa wyciekła .

Martinez większość kariery spędził w Realu Sociedad, skąd w 2018 r. przeszedł do Atletic za 32 mln euro. W obecnym sezonie rozegrał 13 spotkań w La Liga, w których zdobył jedną bramkę. Zagrał też 20 meczów w reprezentacji Hiszpanii, w której zadebiutował w 2013 r. Co prawda na mistrzostwa świata do Kataru nie pojechał, ale ostatnio wrócił do łask i wystąpił w marcowym spotkaniu eliminacji mistrzostw Europy przeciwko Szkocji, które Hiszpanie niespodziewanie przegrali 0:2.