Barcelona gra z PSG o wielką kasę. To byłby złoty interes

W tym momencie Paris Saint-Germain stara się sprowadzić Ousmane'a Dembele właśnie za wspomnianą kwotę 50 milionów euro. Ma czas tylko do końca poniedziałku, ponieważ we wtorek klauzula odstępnego za francuskiego skrzydłowego wzrasta do 100 milionów euro - kwota, która miałaby trafić do piłkarza, nie ulega zmianie. To oznacza, że od 1 sierpnia FC Barcelona mogłaby zarobić na tym transferze aż 75 milionów euro.