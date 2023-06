Barcelona bierze gwiazdę z Anglii. Transfer ogłosi po finale Ligi Mistrzów

Działaczom "Dumy Katalonii" nie pozostało więc nic innego, jak pogodzić się z tą decyzją i zacząć wzmacniać drużynę. Jasne było, że po odejściu Sergio Busquetsa będą potrzebni zawodnicy do środka drugiej linii. Wśród kandydatów był wymieniany m. in. Bernardo Silva i Ilka Gundogan. Obaj to zawodnicy Manchesteru City, których w sobotę czeka niezwykle ważne spotkanie - finał Ligi Mistrzów z Interem Mediolan.