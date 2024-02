Barcelona bardzo długo czekała na taki triumf. Rywal kompletnie rozbity

To bardzo trudny sezon tak dla Barcelony , jak i dla Lewandowskiego . Przegrali już dwa trofea - Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii. W lidze szanse na obronę tytułu są już raczej tylko matematyczne - potrzebny byłby dołek formy Realu Madryt i seria wygranych Barcelony. Zespół Polaka nie może być nawet pewny wicemistrzostwa (przed tą kolejką dwa punkty więcej miał wicelider Girona) ani nawet trzeciego miejsca (czwarte Atletico Madryt traciło trzy punkty). W Lidze Mistrzów Barcelona w Neapolu wypuściła wygraną, ale rewanż gra u siebie. Tyle że na pewno nie jest faworytem do wygrania tych rozgrywek.

A co do Lewandowskiego - wydaje się, że w końcu wraca do formy. W lidze miał serię sześciu meczów bez wygranej, ale ostatnio regularnie trafia do siatki. W lutym w czterech meczach zdobył pięć bramek i najgorsze ma raczej poza sobą. Spotkanie ze średniakiem hiszpańskiej ekstraklasy - Getafe jeszcze mógł wzmocnić pewność siebie kapitana reprezentacji Polski.