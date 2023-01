By znaleźć mecz, w którym Real Sociedad nie przegrał na Camp Nou trzeba cofnąć się o 27 lat . W 1995 roku udało się przyjezdnym osiągnąć remis. Punkt uratowali dzięki bramce zdobytej w 89. minucie. Barcelona prowadziła po golu Christo Stoiczkowa. Kolejne 26 spotkań Barcelona wygrała, a na dodatek w 14 nie straciła bramki.

Jeszcze dłużej trzeba szukać spotkania, w którym Realowi Sociedad udałoby wywieźć z Camp Nou trzy punkty. To zdarzyło się ponad 30 lat temu - w 1991 roku zespół z San Sebastian wygrał 3-1 na boisku Barcelony. Wtedy trenerem gospdoarzy był Johan Cruyff, a na boisku biegali m. in. Andoni Zubizaretta, Ronald Koeman, Jose Mari Bakero (były trener m. in. Lecha), czy Michael Laudrup. Dla Realu gole zdobyli Anglik Dalian Atkinson i Irlandczyk John Aldridge.