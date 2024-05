Całe zamieszanie związane z przyszłością Xaviego Hernandeza powoli dobiega końca. We wtorek szkoleniowiec FC Barcelona ma spotkać się z Joanem Laportą, by ostatecznie rozwiązać kwestię swojego kontraktu. Jak donosi hiszpański "AS", 44-letni trener jest gotowy na rezygnację z ogromnej sumy pieniędzy, które byłby mu winien klub. Zgodzi się jednak na to tylko pod jednym warunkiem, ale postawienie go również dobrze świadczy o byłym pomocniku.