Ale wpadka VAR w meczu Barcelony. To mogło mieć duży wpływ na wynik

Była analiza VAR i był... gol ze spalonego

Niewykluczone, że Villareal wcale nie byłby aż tak groźny, gdyby nie sytuacja z 40. minuty, która dodała miejscowym wiatru w żagle. Hiszpański "Mundo Deportivo" pisze wprost o błędzie arbitra VAR, który poprzez swoją pomyłkę niechcący skrzywdził Barcelonę . Swoją akcję rozgrywali gospodarze - Pedraza podał piłkę prostopadle do Alexandra Sörlotha , a ten zdobył bramkę na 2:2. Końcówka akcji była wykonana prawidłowo, ale wcześniej, gdy Villareal dopiero ruszał w stronę bramki Barcelony, futbolówka po raz pierwszy trafiła pod nogi Sörlotha i właśnie wówczas Norweg był na pozycji spalonej.

Hiszpańskie media podkreślają jednak, że Gomez i cały zespół VAR w innych momentach potrafił stanąć na wysokości zadania. Już na początku spotkania, w 5. minucie, właśnie Sörloth po raz pierwszy trafił do bramki. Po analizie VAR gol nie został uznany i była to decyzja prawidłowa. Nieco ponad pół godziny później Sörloth skierował jednak piłkę do siatki ponownie - bramki nie powinno być i tym razem, ale została uznana.