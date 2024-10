Robert Lewandowski rozpoczął spotkanie z Chorwacją na ławce, co błyskawicznie wywołało niepokój i liczne spekulacje ze strony kibiców. Michał Probierz wytłumaczył, że u doświadczonego napastnika doszło do lekkiego urazu, ale nie uniemożliwił on ostatecznie występu w meczu. "Lewy" na murawie zameldował się w drugiej połowie i szybko zaznaczył swoją obecność asystą do Sebastiana Szymańskiego.