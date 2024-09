Od wielu dni media w Hiszpanii, a także w Polsce żyją tematem transferu Wojciecha Szczęsnego do Barcelony. Choć jeszcze niedawno jawiło się to jako scenariusz filmu sci-fi, były reprezentant Polski wyraził zgodę na dołączenie do "Dumy Katalonii", która po kontuzji Marca-Andre ter Stegena znalazła się w bardzo trudnej sytuacji.