Rywal Orłów wysłał potężne ostrzeżenie. Mamy się czego bać?

Polacy eliminacje do przyszłorocznych mistrzostw Europy rozpoczęli od mocnego falstartu, gdy już po kilku minutach zostali znokautowani przez reprezentację Czech. Dziś jednak muszą uważać, by nie wpaść w pułapkę lidera naszej grupy. Ten bowiem, tuż po pokonaniu "Biało-Czerwonych" zaledwie zremisował ze wskazywaną na pożarcie reprezentacją Mołdawii.

Ta w dwóch pierwszych meczach eliminacyjnych notowała remisy - 1-1 z wyżej notowanymi w rankingu FIFA Wyspami Owczymi oraz 0-0 właśnie z Czechami. Dopiero w czerwcowym starciu uległa po raz pierwszy, przegrywając 0-2 z Albanią.

Mołdawia pozbawiona gwiazd

Mołdawski zespół pozbawiony jest piłkarskich gwiazd i większość nazwisk tamtejszych reprezentantów nic nie mówi przeciętnemu kibicowi futbolu. Wystarczy powiedzieć, że większość zawodników, którzy zremisowali z Czechami gra na co dzień w rodzimej lidze, bądź błąka się po klubach rumuńskich. I to niekoniecznie z najwyższego szczebla rozgrywkowego. Przykładem jest choćby bramkarz, który zatrzymał Czechów, grający na co dzień w 2. lidze rumuńskiej.

Nasi najbliżsi rywale mają jednak w składzie kilku zawodników, na których warto zawiesić oko, bądź z którymi tamtejsi kibice wiążą spore nadzieje. Najwyżej wycenianym piłkarzem przez Transfermarkt jest Oleg Reabciuk, 25-lewy obrońca, grający w greckim Olympiakosie. To piłkarz wychowany poza granicami kraju. Swoje piłkarskie wykształcenie odbierał w Portugalii, grając nawet w rezerwach FC Porto.

Jednak serca mołdawskich kibiców rozpala najbardziej nie on, a 24-letni obiecujący snajper Ion Nicolaescu. To piłkarz, który w trakcie zeszłego sezonu zamienił Dunajską Stredę na Beitar Jerozolima i ma za sobą naprawdę znakomity rok. W ciągu sezonu zdobył 19 bramek i zaliczył 10 asyst, stając się gwiazdą izraelskiej ekstraklasy.

Ion Nicolaescu / AFP

Nicolaescu w 33 reprezentacyjnych występach zdobył już 10 bramek i jest o krok od stania się najlepszym strzelcem w historii mołdawskiej kadry. Obecnie najlepszy strzelec wszech czasów, Serhei Clescenco (obecny selekcjoner kadry), ma na koncie tylko jednego gola więcej. Nicolaescu w ostatnich meczach kadry imponował formą strzelecką, w ostatnich 9 meczach zdobywając aż 5 goli.

Pozostali mołdawscy piłkarze, którzy mogą nie być całkiem anonimowi szerszej publiczności to choćby 30-letni kapitan Vadim Rata, grający w FC Voluntari w lidze rumuńskiej, a z przeszłością w Sheriffie Tyraspol. Jego partnerem w środku pola może być 32-letni Artur Ionita, obecnie zawodnik grającej w Serie B Modeny, ale mający na koncie ponad 210 występów w Serie A.

Selekcjoner - legenda mołdawskiej piłki

Selekcjonerem mołdawskiej kadry jest legenda tamtejszej piłki - Serghei Clescenco. 51-letni szkoleniowiec z 11 golami do dziś pozostaje najlepszym strzelcem w historii reprezentacji, choć - jak wspomnieliśmy wcześniej - jest mocno naciskany przez młodego Nicolaescu.

Kariera trenerska Clescenco przed objęciem mołdawskiej kadry nie powalała jednak na kolana. Samodzielnie krótko prowadził jedynie Zimbru Kiszyniów w 2013 roku, przez większość czasu wcielając się w rolę asystenta. Od 2019 roku związany jest ponownie z mołdawską federacją, w trzech spotkaniach prowadząc nawet kadrę U21.

Stery w dorosłej kadrze 51-latek objął w grudniu 2021 roku i na razie spisuje się w tej roli zaskakująco dobrze. Clescenco twardo postawił na ustawienie 3-5-2 lub 3-4-2-1 i jego dotychczasowy bilans 4 zwycięstw, 3 remisów i 8 porażek może w pewien sposób wydawać się imponujący - jeśli oczywiście weźmiemy pod uwagę, że Mołdawia do większości starć podchodzi w roli zdecydowanego outsidera.

O krok od dywizji C Ligi Narodów

Clescenco zatrudniony był poniekąd w roli "strażaka" i niemal udało mu się uratować dla Mołdawii dywizję C Ligi Narodów. W barażu z Kazachstanem o ostatecznym powodzeniu decydowały rzuty karne, pechowo przegrane przez Mołdawian.

W kolejnej edycji Ligi Narodów Clescenco był za to bliski awansu. W grupie zaliczył cztery wygrane, remis i porażkę, kończąc rozgrywki z takim samym dorobkiem punktowym, co Łotwa. Znów zabrakło mu odrobiny szczęścia, bowiem do dywizji C ponownie awansowali rywale.

Remisowe starcie w eliminacjach ME z Czechami (38. miejsce w rankingu FIFA), dla drużyny uplasowanej poniżej 170. pozycji, uznawane było w kraju za jeden z najlepszych wyników od wielu lat.

Spotkanie to poprzedził inny remis - z Wyspami Owczymi. A ponieważ nawet ta drużyna w rankingu FIFA uplasowana jest ponad 50 pozycji wyżej - przyjęto go ze względnym zadowoleniem. Mołdawia w eliminacjach Euro 2024 przegrała dopiero w trzecim meczu, ulegając Albanii 0-2, choć do przerwy utrzymywali bezbramkowy remis.

Oleg Reabciuk, najwyżej wycieniany piłkarz reprezentacji Mołdawii / AFP

Mołdawia - Czechy / DUMITRU DORU / AFP

Fanka reprezentacji Mołdawii / AFP, ELSA/Getty AFP / AFP