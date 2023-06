"Dobra nowina" dla Kuby Błaszczykowskiego. Głośny koniec wielkiej burzy

Zorganizowanie pożegnalnego meczu w reprezentacji Polski to "dobra nowina" dla Jakuba Błaszczykowskiego, którego zmierzch w narodowych barwach był gorzki i burzliwy. Przez wzgląd na pokrewieństwo z ówczesnym selekcjonerem Jerzy Brzęczek skrzydłowy Wisły Kraków był wręcz na siłę wypychany z kadry narodowej, a niemal każde jego powołanie wzbudzało ogromne dyskusje. Dobrze, że teraz nadeszła okazja, by godnie pożegnać legendę naszej piłki i by jego wielka kariera w reprezentacji zamknęła się w sposób głośny i uroczysty. Bo Kuba po prostu na to zasłużył.