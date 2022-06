Co pamiętasz z Euro 2012 po 10 latach? Co to zozulica? Quiz "Gra Nawrota"

To już dziesięć lat - kto by pomyślał?! Czy pamiętacie, co robiliście podczas Euro 2012? Czy pamiętacie sporo z tamtych mistrzostw, które zmieniły Polskę i Ukrainę? Oto autorski quiz, w którym możecie sprawdzić swoją wiedzę.

Zdjęcie Quiz "Gra Nawrota" o Euro 2012 / AFP / GABRIEL BOUYS // Adam Ciereszko / AFP