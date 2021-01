Jak co tydzień w cyklu "Ekstraklasa" Paulina Czarnota-Bojarska omawia tematy związane z polskim futbolem. Tym razem odniosła się do zwolnienia Jerzego Brzęczka z posady selekcjonera reprezentacji Polski.

Dziennikarka Polsatu podkreślała, że tak, jak większość opinii publicznej, była zaskoczona decyzją o zwolnieniu Jerzego Brzęczka. Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka porównała do scenarzysty, który tworzy ciekawe dzieło.

- Scenariusz pisze się na naszych oczach i jest trzymający w napięciu. Wydaje się, że obsada będzie międzynarodowa - powiedziała Czarnota-Bojarska.

W swoim felietonie przyznała nakreśliła też portret psychologiczny kolejnego selekcjonera. Zwróciła uwagę, że na takim stanowisku trzeba być nie tylko dobrym trenerem, ale też wytrzymałym psychicznie człowiekiem.

- Może to dobrze dla obu stron. Brzęczek nie odchodzi jako wyjątkowo przegrany po nieudanym Euro. Zrobił sporo dobrego, bo na turniej awansował. Były lepsze i gorsze mecze - powiedziała.

- Może dla niego to też będzie odpoczynek mentalny. Ta praca kosztuje mentalnie. Nie wystarczy tylko rozumieć taktykę i mieć dobry warsztat. Trzeba być też silnym psychicznie. To był prawdopodobnie ostatni moment na taką decyzję - dodała.

Czarnota-Bojarska spodziewa się, że kadrę obejmie obcokrajowiec, prawdopodobnie Włoch. Podkreśliła, że czeka z niecierpliwością na koniec filmu, którego scenariusz pisze Zbigniew Boniek.

- Czekam na to, jak ten scenariusz się zakończy i kto będzie reżyserem naszej kadry. Włoskie kino jest znane, wiadomo Fellini i inni. Tamtejsi trenerzy znają się na robocie. Mam nadzieję, że podczas meczów będę się czuła, jak podczas oglądania ostatniej sceny ulubionego filmu "Skazani na Shawshank", kiedy Tim Robins naprawia łódkę i przychodzi do niego Morgan Freeman. Jest to piękne zwieńczenie trudnej historii, która w tym filmie jest przedstawiona. Takich pięknych momentów oczekuję w meczach kadry - zakończyła.

