Paulina Czarnota-Bojarska. Ekstraklasa: Cisza Lewandowskiego mówi więcej niż tysiąc słów

- Co zapamiętałam z meczu z Włochami? Ciszę i uśmiech Roberta Lewandowskiego. Czasami taka cisza mówi więcej, niż tysiąc słów. Robert Lewandowski w mocnych, prawdziwych słowach opisał to, co działo się w tym spotkaniu - mówi Paulina Czarnota-Bojarska w swoim felietonie dla Interii. Zobacz wideo z felietonem znanej dziennikarki.

- Jeśli chodzi o niefortunny uśmiech Krzysztofa Piątka po meczu, to nie powinno się zdarzyć. Nie piętnuję go, bo przegranie meczu to nie koniec świata, ale trzeba uważać na swoje pomeczowe reakcje - mówi dziennikarka w felietonie dla Interii.



Czarnota-Bojarska jest doskonale znana piłkarskim kibicom, dzięki pracy jako reporterka na meczach Ekstraklasy. Na początku listopada byliśmy świadkami jednego z największych transferów na rynku dziennikarzy sportowych, gdy Paulina zaczęła reprezentować barwy Polsatu Sport.



Dziennikarka od kilku lat gościła w Interii, jako ekspert serwisu dla typerów-amatorów 11na11.pl. Od tygodnia prowadzi specjalnie dla nas serial "Ekstraklasa", w którym dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem.

- To bardzo ważne, by uważać na swoje reakcje, także po meczach. Tak myślę, że wybiorę i przedstawię dziś swoje TOP 3 rozmówców wśród piłkarzy, z którymi miałam przyjemność rozmawiać podczas 20 lat pracy przy Ekstraklasie - powiedziała Czarnota-Bojarska. Posłuchaj felietonu, by sprawdzić, jakie nazwiska wymieniła reporterka.



Dziennikarka wyróżniła także kilku trenerów, w tym m.in. Nenada Bjelicę.



- Zaimponował mi tym, jak szybko nauczył się języka polskiego. Do piłkarzy Lecha Poznań mówił: Panowie, musicie wszystko do mnie mówić po polsku, bo muszę mówić waszym językiem - zdradziła Czarnota-Bojarska.





Zdjęcie Paulina Czarnota-Bojarska / East News / East News

