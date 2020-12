- Z ostatniej kolejki Ekstraklasy zapamiętałam coś co obrazuje wymianę pokoleń - mówi Paulina Czarnota-Bojarska w cotygodniowym wideoblogu na Interii "Ekstraklasa". Zwraca uwagę na zachowanie piłkarza Lecha Jakuba Kamińskiego po meczu z krakowską Wisłą.

- Podszedł do starszego kolegi, utytułowanego Jakuba Błaszczykowskiego i poprosił go o koszulkę. Wiem, że ta prośba została spełniona. Kuba Błaszczykowski podarował mu swoją koszulkę i myślę, że dziś zajmuje ona specjalne miejsce w domu Jakuba Kamińskiego. Sam Jakub Kamiński nie krył tego, że to właśnie na między innymi na Jakubie Błaszczykowskim się wzorował, wzoruje i ma w dalszym ciągu okazję rywalizować z nim na boiskach Ekstraklasy - powiedziała dziennikarka, która dalej rozwija ten wątek w swoim wideoblogu.



- Jakub Kamiński już od początku swoich występów w Ekstraklasie imponował dojrzałością i posiada wszystko, żeby być naprawdę klasowym piłkarzem: ciąg na bramkę, zachłanność, drybling - wymienia Czarnota-Bojarska atuty młodego piłkarza, zastanawiając się, czy niedługo Kamiński nie będzie jednym z głównych wyborów selekcjonera kadry Jerzego Brzęczka.



Znana dziennikarska zastanawia się także jak długo transfer Jakuba Modera do Anglii za 11 milionów euro będzie najdroższym z polskiej Ekstraklasy. Także w tym wątku wraca do Jakuba Kamińskiego. - Myślę, że to będzie ten chłopak, którzy przebije Jakuba Modera i to tak wcale za niedługo. Z całego serca życzę mu, żeby szedł tą drogą Jakuba Błaszczykowskiego, tego swojego idola, piłkarza, którego koszulkę udało mu się zdobyć - dodała Czarnota-Bojarska



O Jakubie Kamińskim i zmianie pokoleniowej w naszej piłce znacznie więcej w załączonym na górze wideoblogu "Ekstraklasa".

