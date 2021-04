Paulina Czarnota-Bojarska kolejny raz postanowiła przyjrzeć się z bliska zmaganiom na boiskach PKO Ekstraklasy. Pod lupę wzięła formę Legii Warszawa, Piasta Gliwice oraz Lecha Poznań. Skupiła się również na dwóch zawodnikach grających na polskich boiskach - Flavio Paixao z Lechii Gdańsk oraz Marcusie da Silvie z Arki Gdynia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Paulina Czarnota-Bojarska przed meczem Piast - Legia: Intuicja podpowiada mi, że Legia nie wygra. Wideo INTERIA.TV

Reklama

- Przed nami sporo piłki. Na pewno nie będziemy się nudzić. We wtorek i w środę czeka nas futbol w wydaniu ekstraklasowym, grać w najbliższym czasie będzie także Fortuna 1. liga, Liga Mistrzów, Liga Europy i oczywiście finał Pucharu Polski 2 maja na stadionie w Lublinie, na co czekam i czekacie także wy, jako kibice - stwierdziła dziennikarka Polsatu Sport.



Piast pokona Legię?

Reklama

Już we wtorek wystartuje 26. kolejka PKO Ekstraklasy. W hicie tej serii gier Piast Gliwice zagra z Legią Warszawa. Zdaniem Czarnoty-Bojarskiej, podopieczni trenera Waldemara Fornalika będą w tym meczu faworytem.



- Wydawało się, że Legia ma już autostradę do mistrzostwa. Wiem, że trenerzy nie lubią takiego określenia, ale ta przewaga w tabeli była już naprawdę bardzo duża. Ostatnio jednak inne drużyny jakby rozszyfrowały mechanizmy i taktykę trenera Czesława Michniewicza. Legia straciła punkty w dwóch ostatnich spotkaniach. Nie była skuteczna i w środę będzie mierzyła się z ekipą Waldemara Fornalika. To będzie ważny mecz w kontekście tego, jak ten sezon może się zakończyć - stwierdziła dziennikarka.



- Typując na Interii wynik dla portalu 11na11.pl, postawiłam na 1X. Podpowiedziały mi to dziennikarski nos i kobieca intuicja, nie wiem co bardziej. Wydaje mi się, że Legia nie wygra w Gliwicach. Czekam na to spotkanie - dodała.



Co natomiast słychać w Lechu Poznań?



- Lech nadal ma problemy. Czy ta drużyna podniesie się mentalnie? To niezwykle ważne dla zespołu, któremu nie idzie od paru miesięcy. Zobaczymy, czy chociaż ta końcówka sezonu będzie rozegrana w pozytywnym stylu - powiedziała ekspertka Polsatu Sport.



Flavio Paixao i Marcus da Silva cieszą się piłką

Na koniec Czarnota-Bojarska skupiła się na dwóch piłkarzach z polskich boisk. To Flavio Paixao oraz Marcus da Silva.



- Miałam okazję oglądać na żywo bardzo ważną, historyczną bramkę Marcusa dla Arki w meczu z ŁKS-em. Dzięki niej zrównał się z najlepszym strzelcem w historii klubu z Gdyni. U piłkarzy, którzy są już bliżej niż dalej końca kariery, lubię oglądać radość, którą ciągle czerpią z piłki, każdego meczu i każdej minuty. Z gry cieszy się także Flavio Paixao. Znamy już wszystkie jego statystyki i liczby. Jest ciągle w dobrej, stabilnej formie. Pamiętam go z Ekstraklasy nie tylko jako piłkarza strzelającego gole, ale też pozytywną postać. Gdy z bratem Marco przychodzili do Śląska Wrocław, już wtedy się wyróżniali "ekstraklasą" poza boiskiem. Zawsze byli bardzo elegancko, pomysłowo ubrani, uśmiechali się u byli skorzy do żartów.



Całą wypowiedź Pauliny Czarnoty-Bojarskiej znajdziesz w dołączonym materiale wideo.



T