Filip Mladenović - siła napędowa Legii

W najnowszym wideoblogu dla Interii "Ekstraklasa" Paulina Czarnota-Bojarska podsumowała miniony sezon ligowy. - U mnie z Ekstraklasą jest jak z pierwszą miłością. Zawsze pozostaje w sercu - przyznała dziennikarka Polsatu Sport.

- Nie miałem jeszcze czasu, by zatęsknić za rozgrywkami PKO Ekstraklasy. Oczywiście niewielu czasu minęło od ich zakończenia, ale nie tylko dlatego. Na horyzoncie wciąż bowiem jest wielka piłka, a więc finał Ligi Europy w Gdańsku, później finał Ligi Mistrzów i Euro 2020, na które czekam pełna emocji i nadziei. Emocji nie zabrakło także przy okazji powołań Paulo Sousy. Poznaliśmy listę piłkarzy, którzy będą przygotować się podczas obozu w Opalenicy i listę piłkarzy rezerwowych. Znaleźli się na niej między innymi Kamil Grosicki oraz Sebastian Szymański. Takie są decyzje selekcjonera. Każdy trener ma swój pomysł na budowanie zespołu - stwierdziła Paulina Czarnota-Bojarska.



- Mam nadzieję, że najlepsza "dziewiątka" świata, nasz kapitan Robert Lewandowski będzie nas wyprowadzał na Euro do finału. Być może to zbyt optymistyczne spojrzenie, ale każdemu wolno marzyć - dodała.



Później dziennikarka Polsatu Sport przeszła do wątków ekstraklasowych i zajęła się Filipem Mladenoviciem, który został wybrany najlepszym piłkarzem sezonu 2020/21.

Filip Mladenović - serbska siła napędowa Legii

- Mladenović to serbska siła napędowa Legii. Nagroda trafiła więc w odpowiednie miejsce, bo rzeczywiście też głosowałbym na niego. Liczby mówią same za siebie. W 36 meczach dla Legii strzelił osiem goli i zanotował 10 asyst. Świetnie czuł się jako wahadłowy w układance trenera Czesława Michniewicza - nie ma wątpliwości felietonistka Interii.



Najlepszy piłkarz Ekstraklasy może już myśleć wraz z kolegami o zbliżających się eliminacjach europejskich pucharów.

- Liczymy na to, że Legia na europejskich salonach zaprezentuje się dobrze, podobnie jak wszystkie drużyny, które awansowały do pucharów. Jeszcze raz ogromne gratulacje dla Rakowa Częstochowa za kapitalny sezon z Pucharem Polski i wicemistrzostwem, dla Pogoni Szczecin, która w końcu wdrapała się na ligowe podium i w końcu dla Śląska Wrocław - ekipy Jacka Magiery. To trener, który zna smak występów w europejskich pucharach - stwierdziła Paulina Czarnota-Bojarska.



Cały wideoblog Pauliny Czarnoty-Bojarskiej znajduje się w dołączonym do tekstu materiale.



