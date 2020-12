- Czy będzie prezent pod choinkę w postaci mistrza świata od Wisły Kraków? Nie do końca chce mi się w to wierzyć – powiedziała w cotygodniowym wideoblogu Paulina Czarnota-Bojarska. Tym razem ekspertka w swoim programie „Ekstraklasa” pochyliła się nad ewentualnym transferem Kevina Grosskreutza do Wisły.

Piłkarska ekspertka Paulina Czarnota-Bojarska w każdym tygodniu podsumowuje smaczki z polskiego podwórka piłkarskiego. Tym razem w jej programie "Ekstraklasa" pojawił się temat Kevina Grosskreutza, który być może trafi do Wisły Kraków.

- W mediach niemieckich pojawiła się informacja, że Kevin Grosskreutz być może zasili Wisłę Kraków. Ta wieść wcale nie wydaje się taka nieprawdopodobna, ponieważ wiemy, że Grosskreutz świetnie zna się z Jakubem Błaszczykowskim ze wspólnej gry w Borussii Dortmund - powiedziała Czarnota-Bojarska.

W najnowszym odcinku dziennikarka zdradza wiele nazwisk, które z różnym bagażem doświadczeń przybywały grać w polskiej lidze. Tym razem zwraca się jednak uwagę na to, że 32-latek nie będzie już w takiej formie, jaką prezentował kilka sezonów temu.

- Zobaczymy, czy taki transfer dojdzie do skutku i Kuba z Kevinem znów będą grać ramię w ramię. [...] Mistrza świata jeszcze w Ekstraklasie nie mieliśmy. Piłkarze, którzy przyjeżdżali do nas grać, mieli fajne CV. Można wspomnieć na przykład Japończyka Daisuke Matsui, który grał w Gdańsku, ale on furory nie zrobił. Nie jest to łatwe. Musimy wiedzieć, że jeśli Grosskreutz przejdzie do Wisły, też czaru mistrza świata z Borussi Dortmund już nie zobaczymy - dodała ekspertka.

Dziennikarka przypomniała jeszcze trenera Kasperczaka, który przed Wisłą Kraków święcił triumfy we Francji.

- Warto wspomnieć też trenera Henryka Kasperczaka. On, kiedy przechodził do Wisły Kraków, wcześniej pracował we Francji. Zdobywał Puchar Francji, był najlepszym trenerem według "France Football". To było fantastyczne CV i z Wisłą Kraków osiągnął sukcesy - nadmieniła Czarnota-Bojarska.

