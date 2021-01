​1 stycznia to wyjątkowa data. Nawet jeśli doskonale zdajemy sobie sprawę, że zmiana cyferek w dacie niewiele zmienia, chcąc nie chcąc poddajemy się temu noworocznemu szaleństwu. Co roku - już 2 stycznia siłownie pękają w szwach (ten rok będzie wyjątkiem z zupełnie innych powodów), szkoły języków obcych nastawiają się na lawinę nowych uczniów, a infolinie cateringów dietetycznych na nowych klientów. Chcemy coś - najczęściej z naciskiem na "coś" - zmienić. Ale chcemy też osiągać cele, spełniać marzenia i mieć to niezwykłe poczucie sprawczości, dotyczące choćby naszego własnego życia. Od wielu, wielu lat nie robię noworocznych postanowień, ale zawsze zastanawiam się co ten magiczny Nowy Rok może przynieść. A w 2021 - tych sportowych marzeń do spełnienia jest całkiem sporo - pisze Paulina Chylewska.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Paweł Fajdek dla Interii: Od wieku juniora tego nie robiłem. Wideo TV Interia

Pierwsze to złoty medal olimpijski Pawła Fajdka. Celowo piszę złoty i celowo od tego marzenia, a właściwie oczekiwania zaczynam. Sam zainteresowany głośno mówi po co jedzie na igrzyska olimpijskie do Tokio. Interesuje go tylko mistrzostwo, co w ustach czterokrotnego mistrza świata w rzucie młotem nie może dziwić. Zmienił trenera, ale nie zmienił ambicji. Jak podkreśla: "Wszystko jest dobrze, zdrowie jest, uśmiech jest, zakwasy są, więc wszystko, co powinno". Dlatego mówienie o jego sukcesie w Tokio nie jest "nakładaniem presji na zawodnika" czy "wieszaniem medalu na szyi przed rozpoczęciem zawodów". Paweł sam doskonale wie po co rzuca młotem od wczesnych młodzieńczych lat. Wie, jak smakuje porażka i robi wszystko, by to uczucie było tylko wspomnieniem. Wie co chce osiągnąć, więc nam pozostaje tylko mocno zacisnąć kciuki i czekać na to, co wydarzy się na przełomie lipca i sierpnia w Japonii.

Reklama

Drugie to dobra postawa naszych pływaków właśnie w Tokio. Tu bardzo chciałabym napisać medal i oby życie w tej kwestii zaskoczyło pozytywnie. Powracanie wspomnieniami do sukcesów Otylii Jędrzejczak sprzed ponad 16 lat zaczynam odczytywać w kategorii opowieści o piłkarskich mistrzostwach świata z 1974 roku. Oczywiście sformułowanie "polskie pływanie" czy wręcz "polska szkoła pływania" dziś właściwie nie zaprzątają nam głowy, ale sprawa jest dość prosta. Dyscyplinie, zresztą nie tylko tej, potrzebny jest wielki sukces. Na miarę tych z 2004 roku. Czy jest na to szansa? Szansa jest zawsze - można odpowiedzieć. Ale jest też nadzieja. Katarzyna Wasick ten dziwny pandemiczny rok spożytkowała najlepiej jak mogła. Rekordzistka Polski na 50 i 100 metrów stylem dowolnym, trzykrotna zwyciężczyni International Swimming League właśnie w ten sposób zgłosiła swój akces do sukcesów na igrzyskach. Na jej - co warto zaznaczyć - czwartych igrzyskach. Powrót do wyczynowego sportu po prawie dwuletniej przerwie (i zmianie nazwiska - panieńskie Wilk) wygląda więcej niż obiecująco. Dlatego z tą "obietnicą w oczach" warto spoglądać w stronę olimpijskiego basenu w Tokio. Mam nadzieję, że nie tylko ze względu na Kasię.



Trzecie marzenie do spełnienia dotyczy gier zespołowych. Na medal igrzysk olimpijskich w siatkówce czekamy prawie 45. I może już wystarczy? Dwukrotni mistrzowie świata chcą i mogą spełnić nasze marzenia o wielkim sukcesie. Vital Heynen wie, albo robi wszystko, by wiedzieć, jak ten sukces osiągnąć. Gwiazdy reprezentacji grają w najsilniejszych ligach świata i mimo zawirowań pandemicznych, szlifują formę. Bo olimpijski turniej w Tokio jest celem numer jeden. Nie chcemy już wracać wspomnieniami do ćwierćfinału w Rio... bo to przecież wtedy nie tak miało być... po prostu chcemy więcej!

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!

I jeszcze na koniec reprezentacja Polski w piłce nożnej. Tu pozostawię tylko życzenia... Niech eliminacje mistrzostw świata okażą się dobrą, optymistyczną rozgrzewką przed Euro. Niech turniej we Francji będzie miłym wspomnieniem, zatartym przez dobry występ na kolejnych mistrzostwach Starego Kontynentu... Niech gwiazda Lewego lśnij jeszcze jaśniej... Niech zagra najlepszy turniej w swojej karierze... Niech drużyna o największym potencjale od lat pokaże na co ją stać... Powodzenia Panowie!

Paulina Chylewska



-----------------------------------------------

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

ZAGŁOSUJ i wygraj ponad 20 000 złotych - kliknij

Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment.

Bądź z nami! Oddaj głos i zdecyduj, który model jest prawdziwym MotoAsem!