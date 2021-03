W algierskim klubie JS Kabylie nie zapominają o swoim wieloletnim szkoleniowcu. Stefan Żywotko, który 9 stycznia skończył… 101 lat, wkrótce otrzyma pamiątkową klubową koszulkę. Polski szkoleniowiec zasłużył sobie na taki szacunek swoją pracą oraz rewelacyjnymi wynikami.

Stefan Żywotko pochodzi ze Lwowa. Urodził się 9 stycznia 1920 roku. Z tamtejszych boisk znał się dobrze z niewiele młodszym od siebie Kazimierzem Górskim.

Po wojnie osiadł w Szczecinie, gdzie z powodzeniem pracował w tamtejszych klubach, jak Arkonia i Pogoń. Z oboma klubami w latach 60. awansował do ekstraklasy (wtedy I liga). W Polsce mało który kibic pamięta jeszcze jego dokonania, natomiast co innego jest w Algierii. Żywotko wyjechał tam pod koniec 1977 roku, kiedy polskich trenerów piłkarskich ceniono na świecie. Trafił do kabylskiego klubu JS Kabylie (wtedy JE Tizi-Ouzou). Miał tam pracować dwa, trzy lata, a został... prawie 14! Okres pracy w JS Kabylie to niekończące się pasmo sukcesów, przede wszystkim dwa klubowe Puchary Afryki, do siego siedem mistrzostw Algierii, puchar tego kraju i Superpuchar Afryki (nieoficjalnie) w 1982 r. Żywotko prowadził drużynę razem z miejscowym szkoleniowcem Mahieddine Khalefem.

Pamiątkowa koszulka

Nic dziwnego, że w JS Kabylie, klubie z miejscowości Tizi Ouzou świetnie pamiętają polskiego trenera. Z okazji jego 101. urodzin wyszła okazjonalna koszulka z numerem 101. - W tej koszulce piłkarze JS Kabylie wyszli nawet na jeden z meczów. Wszystko po to, żeby uczcić urodziny tak cenionego u nas trenera. Żywotko do dzisiaj cieszy się w Algierii olbrzymim szacunkiem. Nie zapomina się tutaj o jego osiągnięciach - mówi nam Yassine Maloumi, dziennikarz z Algieru, który pracuje w telewizji Echourouk TV.

Specjalna koszulka podarowana przez klub JS Kabylie, miała trafić do trenera do Szczecina przez polską ambasadę w Algierii. Tak się jednak nie stało. W tej sytuacji z pomocą przyszedł jeden z byłych świetnych zawodników Żywotki z JS Kabylie, z czasów jego największej świetności w latach 80., Kamel Abdeslam. Ten były zawodnik, a obecnie jeden z działaczy klubu z Tizi Ouzou sprezentował kolejną koszulkę dla swojego byłego trenera. Już została wysłana do trenera Żywotki, jako specjalny prezent. Miejmy nadzieję, że na dniach trafi do Szczecina.

Michał Zichlarz

