Kiedy kluby za wschodnią granicą szykowały się do wznowienie drugiej części sezonu 2021/2022, to wybuchła wojna. W czwartek 24 lutego armia rosyjska zaatakowała swojego sąsiada, niszcząc i mordując tysiące osób. Walka trwa. Z Ukrainy wyjechały miliony obywateli, z których prawie 4 miliony trafiły do Polski.

Chcą normalności

W wojennych warunkach niemożliwe było grania. Zresztą wiele stadionów, jak te w Czernihowie zostały zniszczone czy zbombardowane. W tej sytuacji pod koniec kwietnia ukraińskie władze piłkarskie, także z uwagi na zgłoszenie zespołów do europejskich pucharów, zdecydowały o utrzymaniu wyników po pierwszej części sezonu. Mistrzem został Szachtar Donieck, a Dynamo Kijów zostało sklasyfikowane na drugim miejscu. W pucharach zagrają też FK Dnipro, Zoria Ługańsk i Worskla Połtawa. W maju dwa czołowe ukraińskie kluby ruszyły w trasę po Europie rozgrywając mecze pokoju. Dynamo grało m.in. w Warszawie z Legią, a Szachtar w Gdańsku z Lechią.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Irlandia - Ukraina 0-1. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

To jednak tylko substytut grania, bo wszyscy czekają na normalność, także na kopanie piłki w czasach wojennych. Ukraińcy zdecydowali, że mimo walk na froncie z Rosjanami, chcą grać.

- Rozmawiałem z naszym prezydentem, Wołodymyrem Zełeńskim o tym, jak piłka nożna jest ważna w kontekście odwrócenia uwagi. Od dzieci po najstarszych, wszyscy w kraju są skupieni na wojnie. Każdego dnia otrzymują informacje o śmierci, o skutkach wojny. Ludzie nie mają teraz pozytywnego nastawienia. Dyskutowaliśmy o tym, jak futbol może pomóc mieszkańcom myśleć o przyszłości. Zdecydowaliśmy, że w sierpniu wznowimy granie w piłkę na każdym szczeblu rozgrywkowym - mówi cytowany przez Associated Press Andrij Pawełko, prezes Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej.

Ukraińska liga w Polsce

- Mecze mają się odbywać w rejonie Kijowa, Użhorodzie, Lwowie, Łucku czy Iwano-Frankowsku. Tam gdzie jest bezpiecznie, a jeśli sytuacja nie pozwoli, to nawet w Polsce - tłumaczy nam Paweł Hajduczek, były zawodnik m.in. Tawriji Symferopol i Metalurga Zaporoże, a teraz menedżer, który współpracuje z wieloma osobami ze Wschodu. Sam zresztą pomagał Ukraińcom w zainstalowaniu się w Polsce. Jeden z utalentowanych chłopaków z Worskli Połtawa znalazł się dzięki niemu w Miedzi Legnica. Pomógł też rodzinie Wołodymyra Homeniuka, kilkukrotnego reprezentanta Ukrainy, z którym rywalizował na boiskach za wschodnią granicą.

Co do gry w Polsce to przypomnijmy, że Szachtar sondował możliwość gry swoich meczów w LM w naszym kraju. Być może zobaczymy też u nas spotkania ukraińskich ligowców.

Były ligowy piłkarz zaangażowal się w pomoc Ukraińcom

Porażające obrazki. Stadion całkowice zniszczony!