Górnik Zabrze. Pierwsza inauguracyjna przegrana od 11 lat. "Stać nas na więcej"

To pierwsza przegrana Górnika na inaugurację sezonu Ekstraklasy od... 2010 roku! Wtedy to drużyna prowadzona przez Adama Nawałkę, w swoim pierwszym meczu po awansie do najwyższej klasy rozgrywkowej, przegrała przy Roosevelta z Polonią Warszawa 0-2. Potem w Ekstraklasie przez kolejne lata były albo zwycięstwa, albo remisy. Tak było w ostatnich latach, kiedy zespół prowadził trener Marcin Brosz. W tym czasie zabrzanie w pierwszym meczu nowego sezonu przegrali raz, tyle że nie było to w elicie, ale na jej zapleczu. 5 lat temu, po spadku do I ligi, ekipa Brosza poległa z Miedzią w Legnicy 0-1. Potem jednak i tak udało się awansować, a w kolejnym sezonie w premierowym meczu pokonać u siebie, po świetnej grze Legię Warszawa 3-1 (dwa gole Igora Angulo).



W niedzielę w Szczecinie, w starcu z silną i dobrze grającą Pogonią, drużyna prowadzona przez Jana Urbana nie miała wiele do powiedzenia. Przegrała 0-2 nie zagrażając zbytnio rywalowi. - Na pewno nie jest łatwo, gdy przegrywasz w pierwszym meczu 0-2. Trzeba przyznać, że Pogoń wyglądała naprawdę dobrze. Nas stać jednak na dużo więcej, wiem o tym. Jeżeli będziemy lepiej wyglądali w defensywie, to pojawi się więcej sytuacji z przodu. To jest klucz. Momentami wyglądało to nieźle, ale jednak czegoś brakowało. Musimy też stwarzać więcej sytuacji podbramkowych w kolejnych spotkaniach. W drugiej kolejce mamy u siebie Lecha Poznań i wierzę, że przed naszymi kibicami zagramy dobry mecz. Pokażemy pazur i charakter, tak by było dobrze - cytuje Roberta Dadoka, skrzydłowego Górnika, oficjalna strona zabrzańskiego klubu.

Reklama

Michał Zichlarz

INAUGURACJE GÓRNIKA ZABRZE

6 sierpnia 2010 - Górnik - Polonia Warszawa 0-2

31 lipca 2011 - Śląsk Wrocław - Górnik 1-1

17 sierpnia 2012 - Piast Gliwice - Górnik 1-2

19 lipca 2013 - Wisła Kraków- Górnik 0-0

21 lipca 2014 - Górnik - Cracovia 2-0

17 lipca 2015 - Wisła Kraków - Górnik 1-1

29 lipca 2016 (I liga) - Miedź Legnica - Górnik 1-0

15 lipca 2017 - Górnik - Legia Warszawa 3-1

22 lipca 2018 - Górnik - Korona Kielce 1-1

22 lipca 2019 - Wisła Płock - Górnik 1-1

23 sierpnia 2020 - Górnik - Podbeskidzie Bielsko-Biała 4-2

25 lipca 2021 - Pogoń Szczecin - Górnik 2-0