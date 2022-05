Górnik może na nim sporo zarobić!

Krzysztof Kubica dzisiaj kończy 22 lata. Rok temu w tym czasie dopiero wchodził na ligowe salony. Choć debiutował w górniczym zespole u trenera Marcina Brosza jesienią 2020, to dopiero wiosną rok temu grał w wyjściowym składzie.

Bramki zdobywane głową

Wielu na początku nie przekonywał. Także Jan Urban, kiedy rozpoczął pracę z "Górnikami", to nie widział go w składzie. W lidze w zakończonym przed tygodniem sezonie "wskoczył" do składu dopiero w trzecim meczu przeciwko Stali Mielec. Zdobył wtedy nawet bramkę, ale VAR ją zakwestionował i nie została uznana. W kolejnym spotkaniu z Jagiellonią w Białymstoku dwa razy trafił już do siatki i od tego czasu grał regularnie, choć rzadko do końca, bo szkoleniowiec Górnika w każdej grze go ściągał.

Kubica jako młodzieżowiec zaliczył świetny sezon, w którym zdobył aż 9 goli. To tyle samo co młodzieżowiec sezonu Jakub Kamiński, które teraz przenosi się z Lecha do VfL Wolfsburg. Pochodzący z Żywca zawodnik większość bramek zdobywał po uderzeniach głową. W ten sposób zdobył aż 8 goli i w Ekstraklasie nie ma sobie pod tym względem równych! Piłka w polu karnym go szukała. Przy tym wykorzystywał swój słuszny wzrost - 192 cm.

Jest sporo wart

Piłkarz ma jeszcze przez rok ważny kontrakt z Górnikiem, ale ze słów prezesa klubu z Zabrza Arkadiusza Szymanka i trenera Jana Urbana wynika, że może latem odejść. - Nie często się zdarza, żeby zawodnik grający na pozycji numer "6", jak Krzysiek, zdobył w sezonie tyle bramek - mówi doświadczony szkoleniowiec zabrzan.

Choć na razie w klubie nie ma jeszcze konkretnych ofert, to wszystko może się szybko zmienić. Ile wart jest pomocnik Górnika? Strona Transfermarkt wycenia gracza na ok. 1,8 mln euro. Zanotował w ostatnim czasie spory wzrost w górę. W przeliczeniu to prawie 8,3 mln zł. Niewiele mniej niż strata finansowa Górnika za 2021 rok. W finansowym raporcie opublikowanym na początku kwietnia zabrzański klub wykazał stratę w wysokości prawie 10,5 mln złotych, w głównej mierze z powodu pandemii, ale też obywało się wtedy bez transferu graczy. Teraz w lutym zarobiono około 2 mln złotych za Jesusa Jimeneza, który przeszedł do Toronto FC, następny w kolejce do odejścia za pieniądze jest Krzysztof Kubica.

