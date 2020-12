Pioli nie czesze lalki, Pirlo podopiecznych

Trener Milanu raczej nie może narzekać na nadmiar włosów, ale też dlatego nie zajmuje się dbaniem o fryzurę. Na treningach "Rossonerich" nie dba także o "czesanie lalek, bowiem nie ma na to czasu. Przygotowuje za to plan na kolejnych rywali". Tak też udowadnia, że akcja na 1-0 z Sassuolo, która zajęła jego piłkarzom 6,7 sekundy była przygotowana.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. US Sassuolo Calcio - AC Milan 1-2 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

To najszybciej zdobyta bramka w historii Serie A! Dzięki niej i trafieniu Saelemaekersa Milan wygrał 9. mecz w tym sezonie i utrzymuje się na pozycji lidera. Inter i Juventus nie odpuszczają jednak w pogoni i także wygrały spotkania - odpowiednio ze Spezią 2-1 oraz Parmą 4-0.

Królowie remisów

Reklama

Bardziej zaimponowało mi jednak zwycięstwo "Starej Damy", która tym samym nadal pozostaje z Milanem właśnie jedną z dwóch niepokonanych ekip we Włoszech w tym sezonie. Podopieczni Andrei Pirlo nadal miewają przestoje, mają już sześć remisów na 13 spotkań, a więc najwięcej na tym etapie rozgrywek od połowy lat 80., ale zarazem mają najskuteczniejszy duet w lidze - Cristiano Ronaldo i Alvaro Morata mają łącznie 16 trafień (tyle samo mają Romelu Lukaku i Lautaro Martinez) w Serie A, a do tego łącznie sześć asyst ligowych i 10 goli a Lidze Mistrzów. Do tego Juve notuje w tej chwili serię 12 meczów bez porażki, w tym 9 wygranych. Dzięki temu przesunęło się już na trzecie miejsce w tabeli, tylko za mediolańczyków.

Przed arcytrudnym styczniem i bardzo ważnym lutym to idealny układ, idealna sytuacja, aby spędzić Święta Bożego Narodzenia w doskonałych humorach. A przecież wciąż wybór Andrei Pirlo nie daje pewności, że projekt 2020/21 wypali. Może dlatego były rozgrywający reprezentacji mistrzów świata z 2006 roku stara się zachowywać spokój i nieustannie bronić piłkarzy - młodych chroni, dając im czas, od starszych wymaga, ale zachowując duży spokój. Czy to wypali?



Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!

Więcej niż punkty

Wszak w Turynie liczą się tylko zwycięstwa, tam wszystko poniżej mistrzostwa Włoch i półfinału Ligi Mistrzów będzie rozczarowaniem. W tym kontekście zbliżenie się do liderów rzeczywiście daje spokój, a wygranie grupy Champions League z Barceloną i wylosowanie Porto także daruje nieco więcej oddechu. Dla porównania "Duma Katalonii" zagra dwumecz z PSG. Jeśli jednak tydzień temu "La Gazzetta dello Sport" napisała o trzech szkoleniowcach Milanu, Interu i Juventusu, że potrzebują czegoś więcej niż punktów, to jest w tym chyba sporo racji. Od Piolego wymaga się być może najmniej - prowadzi najmłodszą ekipę w lidze, której nikt przed sezonem nie stawiał na pudle Serie A. Niemniej jednak stawia na widowiskowość, kreatywność i ofensywny styl, więc owe wymagania rosną z biegiem sezonu. Coraz głośniej mówi się, że szkoda byłoby zaprzepaścić taki sezon.



Interesujesz się sportem? Sprawdź nowy serwis Sport Interia!



Jeszcze po jednym wyzwaniu

Conte to najlepiej opłacany trener we Włoszech, który ma zawsze olbrzymie wymagania, więc i od niego wymaga się wiele. Ma szeroką kadrę, a mimo tego nie wyszedł z grupy Ligi Mistrzów, przegrał derby Mediolanu i dwa razy przegrał z Realem Madryt. Ostatnie sześć zwycięstw ligowych z rzędu pozwoliły jednak zbliżyć się na punkt do Milanu. Teraz pozostaje do poprawienia styl - Inter cały czas męczy się, ma najskuteczniejszą drużynę, ale siódmą defensywę ligi. W tym kontekście spotkanie Inter - Juventus z 17 stycznia może mieć szalenie wielkie znaczenie dla układu sił na kolejne tygodnie.

A przecież przed Świętami wciąż jeszcze jedna seria meczów, w której Inter zagra z Veroną, Juventus z Fiorentiną, a liderzy z Milanu zmierzą się z Lazio. Kto będzie więc spędzał Wigilię na czesaniu lalek, a kto zacznie planować kolejne wyzwania walki o scudetto?

Marcin Lepa, Polsat Sport

Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!