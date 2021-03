​Szymon Marciniak będzie sędzią derbów Salonik

Szymon Marciniak poprowadzi dzisiejszy mecz greckiej Super League. Polski arbiter będzie rozjemcą hitowego starcia, a zarazem derbów Salonik PAOK FC - Aris Saloniki. Aktualnie drużyny zajmują odpowiednio trzecie i drugie miejsce w tabeli z różnica zaledwie jednego punktu. Liderem jest Olympiakos, który ma 14 punktów przewagi nad drugim miejsce.

W lidze greckiej już o dłuższego czasu zapraszani są sędziowie z innych europejskich krajów do prowadzenia szlagierowych spotkań. Wiąże się to z tym, że Grecy boją się korupcji i ustawiania meczów przez tamtejszych arbitrów. Aktualnie na czele greckich sędziów stoi Anglik Mark Clattenburg, który to właśnie do sędziowania derbów Salonik zaprosił Szymona Marciniaka.

Najlepszemu polskiemu sędziemu towarzyszyć będą mu jego asystenci: Paweł Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz. Na arbitra VAR wyznaczono Pawła Gila. Początek spotkania w niedzielę o godzinie 18:30.

Mark Clattenburg po karierze

Wybitny były arbiter Premier League po zakończeniu kariery początkowo pełnił rolę szefa sędziów w Arabii Saudyjskiej, do której także zapraszał wielu sędziów z Europy do prowadzenia wybranych spotkań. Nieraz mogliśmy widzieć tam Polskich sędziów, którzy do dnia dzisiejszego są rozjemcami najważniejszych w tamtejszym kraju meczów. Później Mark Clattenburg przeniósł się do Chin, gdzie również pełnił rolę szefa sędziów. Aktualnie Anglik pełni taką samą funkcję w greckiej federacji.

