Grupa około 60 sędziów miała rozpocząć dzisiaj obóz przygotowawczy. W tym roku arbitrzy mieli udać się do Turcji, gdzie stacjonować mieli pod znanym miastem Antalya. Obóz miał zakończyć się 28 stycznia, czyli na tydzień przed planowanym startem PKO Ekstraklasy.

Niestety sędziowie na kilka godzin przed planowanych odlotem dowiedzieli się, że ich samolot został odwołany, gdyż nawet nie wyleciał z Turcji. Na tablicy przylotów znajduje się informacja, że zarówno samolot lecący z Antalyi, jak i ze Stambułu zostały odwołane. Póki co nie jest znana dokładna przyczyna, dlaczego maszyny Turkish Airlines nie wyleciały z Turcji.

Na ten moment nie wiadomo, co dalej z podróżą sędziów. Wiemy jedynie, że na dzisiaj żaden inny planowy lot do Antalyi nie jest w rozkładzie, a do Turcji mają polecieć jedynie dwa samoloty do Stambułu. Z pewnością nie będzie łatwo znaleźć miejsca w samolotach dla tak licznej grupy osób.

Sędziowie lecący do Turcji

Na zgrupowanie do Turcji miało lecieć około 60 sędziów i asystentów z Ekstraklasy, I i II ligi. Niestety nie jest znana dokładna lista, gdyż nigdzie takowa nie została opublikowana. Z nieoficjalnych informacji, wiemy że kilku arbitrów na pewno nie poleci na zgrupowanie, gdyż na wykonywanych w weekend testach COVID-owych otrzymali pozytywne wyniki.

Podczas zgrupowania sędziowie mają wspólnie trenować i się szkolić. Dodatkowo będą prowadzić sparingi drużyn, które stacjonują w okolicy. W niedalekim Belek na obozach przebywa sporo zespołów PKO Ekstraklasy, które zaplanowane mają mecze kontrolne. Być może ich arbitrami będą polscy sędziowie, którzy miejmy nadzieję, jak najszybciej wyruszą do Turcji.