W środę 8 sierpnia zostanie rozgerany bardzo ważny mecz, w którym reprezentacja Polski podejmie lidera grupy - Anglię. Spotkanie odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie, a jego początek zaplanowano na 20.45.

Na sędziego głównego wyznaczono Daniela Sieberta z Niemiec, a pomagać na liniach mu będą Jan Seidel i Rafael Foltyn. W roli arbitra technicznego zobaczymy Daniela Schlagera, a system VAR obsługiwać będą Bastian Dankert i Markus Sinn.



Kim jest Daniel Siebert?

Daniel Siebert to 37-letni arbiter z Niemiec, który regularnie od 8 lat prowadzi mecze Bundesligi. Sędzia międzynarodowym jest siódmy sezon i trzeba przyznać, że ma już sukcesy na koncie. Aktualnie znajduje się w grupie UEFA First i ma spore szanse na awans do elity, zwłaszcza że będący tam Felix Brych zakończył karierę. Daniel Siebert w swoim dorobku ma 4 mecze Ligi Mistrzów i 13 Ligi Europy. Jego największym dotychczasowym osiągnięciem jest powołanie na EURO 2020, gdzie poprowadził trzy spotkania, w tym jedno 1/8 finału.



Środowe stracie Polski z Anglią jest bardzo ważne w kontekście walki o awans na mistrzostwa świata. Anglia zajmuje pierwsze miejsce w grupie z kompletem 15 punktów. Na drugim miejscu znajduje się Polska (10 pkt), a tuż za nami Albiania (9) i Węgry (7). Przypomnijmy tylko, że reprezentacja, która zajmie pierwsze miejsce w grupie awansuje bezpośrednio na mundial, a drużyna z drugiego miejsca powalczy w barażach. Walka o drugie miejsce zapowiada się zatem arcyciekawie.

