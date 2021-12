UEFA w swoich listach wyróżnia od tego roku 3 kategorie wśród sędziów głównych: Elite, First i Second. Wcześniej była także Third, ale została zlikwidowana i połączona z wyższą grupą. Każda z nich oznacza inny poziom doświadczenia i umiejętności, jakie reprezentuje arbiter. Sędzia, który zostaje międzynarodowym arbitrem zaczyna przygodę od kategorii Second i z biegiem czasu, doświadczeniem i rozwijaniem umiejętności awansuje do wyższych grup. Tylko sędziowie międzynarodowi mogą prowadzić spotkania organizowane przez UEFA i FIFA, tak więc można powiedzieć, że jest to szczyt marzeń każdego arbitra.

Polscy sędziowie docenieni przez UEFA

Wśród sędziów piłkarskich znalazło się siedmiu panów: Szymon Marciniak (grupa Elite), Bartosz Frankowski, Paweł Raczkowski, Daniel Stefański (First), Krzysztof Jakubik, Damian Sylwestrzak i Tomasz Musiał (Second). Asystentami międzynarodowymi zostali: Paweł Sokolnicki, Radosław Siejka, Marcin Boniek, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik, Jakub Winkler, Dawid Golis, Kamil Wójcik, Marek Arys i Bartosz Heinig.

Dodatkowo FIFA zaakceptowała kandydatury sędziów VAR, którzy mogą obsługiwać ten system na arenie międzynarodowej. Są to: Tomasz Kwiatkowski, Paweł Raczkowski, Szymon Marciniak, Bartosz Frankowski, Marcin Borkowski, Krzysztof Jakubik, Tomasz Musiał, Daniel Stefański i Paweł Sokolnicki.

W gronie arbitrów międzynarodowych znajdują się także Polki. Na środku boiska nasz kraj reprezentować będą: Monika Mularczyk, która awansowała do grupy ELITE, a informowaliśmy o tym tutaj , a także Ewa Augustyn, Katarzyna Lisiecka-Sęk (First) i Michalina Diakow (Second). Asystentami międzynarodowymi w 2022 roku będą Paulina Baranowska, Katarzyna Wójs, Anna Dąbrowska, Karolina Zygmond, Aleksandra Ulanowska i Julia Bukarowicz.

W gronie sędziów międzynarodowych znaleźli się także arbitrzy futsalu: Damian Grabowski, Tomasz Frąk (First), Dominik Cipiński, Sławomir Steczko, Katarzyna Netkowska i Monika Czudzinowicz (Second). W piłce plażowej Polskę reprezentować będą: Łukasz Ostrowski, Tomasz Winiarczyk i Angelika Gębka.