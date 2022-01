Jak informuje francuski dziennik sportowy "L’Équipe" arbiter Janny Sikazwe miał mieć zaburzenia zdrowotne.

Puchar Narodów Afryki. Janny Sikazwe miał problemy zdrowotne?

Szef sędziów Afrykańskiej Konfederacji Piłkarskiej w rozmowie z egipskim "Kora Plus" przyznał, że po zejściu do szatni arbiter został przewieziony do szpitala, gdzie stwierdzono udar słoneczny.

Więcej informacji wkrótce!