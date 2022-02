Michał Karbownik latem został wypożyczony z Brighton do greckiego Olympiakos Pireus. Miał tam regularnie grać, rozwijać się i powrócić do Anglii, lecz rzeczywistości okazała się nieco brutalna. Okres wypożyczenia z pewnością nie można uznać za udany.

Olympiakos Pireus to aktualny mistrz Grecji, który obecnie zajmuje pierwsze miejsce w ligowej tabeli i gra dalej w Lidze Europy. Wydawało się, że będzie to idealne miejsce dla 20-latka, który w europejski świat wypłynął z Legii Warszawa. Niestety w obecnym sezonie Michał Karbownik rozegrał zaledwie 8 spotkań, zaliczając przy tym jedną asystę.

Olympiakos mówi nie dla Karbownika

Tydzień temu wypłynęła informacja, że Michał Karbownik nie został zgłoszony do rozgrywek Ligi Europy, gdzie w 1/16 Olympiakos zmierzy się z Atalantą Bergamo. Teraz Mariusz Piekarski w rozmowie z portalem ‘Łączy Nas Piłka’ przyznał, że losy reprezentanta Polski są przesądzone.

- Tak, Olympiakos podjął decyzję, że nie wykupi Michała i nie będzie w niego dalej inwestował. Stąd brak zgłoszenia do Ligi Europy. - mówi agent Karbownika - Takie rzeczy się w piłce dzieją. Do wykupu nie dojdzie, dlatego jasne jest, że klub stawia na innych piłkarzy, którzy w przyszłości mogą mu przynieść profity. To normalny biznes.

Jak poinformował Mariusz Piekarski, Michał Karbownik najprawdopodobniej do maja pozostanie w Grecji, gdzie raczej będzie grał w drużynie rezerw Olympiakosu. Agent 'Karbo' dodał - W nowym sezonie Michał zapewne pójdzie na kolejne wypożyczenie. Wybór będzie bardzo ważny.

Kariera Michała Karbownika

W 2020 roku angielskie Brighton kupiło Michała Karbownika z Legii Warszawa i od razu wypożyczyło go do warszawskiej drużyny na rundę jesienną. 'Karbo' zadebiutował w pierwszej reprezentacji Polski, gdzie rozegrał trzy mecze, dwukrotnie wchodząc z ławki. W styczniu udał się do Anglii, gdzie zaliczył jeden występ w FA Cup i kilka razy załapał się do kadry meczowej. Niestety nie udało mu się zadebiutować w Premier League. W sezonie 2021/22 rozegrał spotkanie w Pucharze Anglii, a następnie władze podjęły decyzję o jego wypożyczeniu do Grecji. W barwach Olympiakosu Michał Karbownik rozegrał 6 ligowych spotkań, jedno pucharowe, a także zaliczył występ w Lidze Europy.