Kuipers to jeden z najbardziej doświadczonych arbitrów na turnieju. Już przed startem Euro 2020 był typowany w roli faworyta do wielkiego finału. 48-letni Holender prawdopodobnie po turnieju będzie kończyć karierę, a zatem będzie to dla niego piękne zwieńczenie jego przygody z sędziowaniem.

Dotychczas na Euro poprowadził dwa spotkania fazy grupowej i jeden ćwierćfinał. Wszystkie ze spotkań były posędziowane na dobrym poziomie, a zatem nominacja na finał nie powinna dziwić.

Bjoern Kupiers - dotychczasowa kariera

Bjoern Kuipers od 15 lat jest sędzią międzynarodowym, a do tej pory poprowadził 59 spotkań Ligi Mistrzów i 19 Ligi Europy. Zaliczył także finałowe mecze obu tych elitarnych rozgrywek. Holender prowadził spotkania na mistrzostwach świata w 2014 i 2018 roku, a na Euro zadebiutował w 2012 roku. Cztery lata później we Francji także prowadził mecze i uzyskał taki sam bilans spotkań, jak w tym roku.

W niedzielnym meczu pomagać mu będą jego asystenci Sander van Roekel i Erwin E. J. Zeinstra. W roli sędziego technicznego zobaczymy Hiszpana Carlosa del Cerro Grande, a rezerwowym asystentem będzie jego rodak Juan Carlos Yuste Jimenez.

Finał Euro 2020. Zmiana sędziego na VAR

Co ciekawe głównym sędzia VAR nie będzie stały członek zespołu Kuipersa - Pol van Boekel lecz Niemiec Bastian Dankert. Prawdopodobnie jest to efekt tego, co stało się w środowym półfinale Anglia - Dania, gdzie właśnie za VAR odpowiadał wspomniany Holender. W finałowym meczu Pol van Boekel będzie asystentem Dankerta, a skład VAR-owski uzupełnią Christian Gittelmann i Marco Fritz z Niemiec.

