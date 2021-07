Jak się okazuje niedzielny finał będzie finałem numer 9 na arenie międzynarodowej holenderskiego sędziego. Jest to bez wątpienia światowy rekord, gdyż na drugim miejscu plasuje się Michel Vautrot z 6 finałami, a następne miejsca zajmują Pierluigi Collina (4), Howard Webb i Markus Merk (po 3). Z pewnością jest to niesamowity wynik, który będzie bardzo trudny do pobicia. Björn Kuipers jest 15 lat sędzią międzynarodowym, a zatem oznacza to, że prowadził on finał częściej niż raz na 2 lata.

Swój pierwszy finał w międzynarodowych rozgrywkach posędziował w 2006 roku na mistrzostwach Europy U17. Trzy lata później na EURO U21 także prowadził finałowe starcie. W 2011 roku był rozjemcą Superpucharu Europy, a dwa lata później finału Pucharu Konfederacji. Björn Kuipers dwukrotnie prowadził finał Ligi Europy w 2013 i 2018 roku, a także finał Ligi Mistrzów w 2014. Na mistrzostwach świata U20 w 2017 roku także został wyznaczony w roli sędziego finału. Teraz przyszedł czas na chyba najważniejszy finał - mistrzostw Europy 2020.

Kim jest Björn Kuipers?

Holenderski arbiter jest określany, jako najbogatszy sędzia na świecie. Prywatnie jest on biznesmenem, który inwestuje w różne branże. Jak informują różne holenderskie media, jest on jednym z założycieli sieci supermarketów Jumbo Kuipers, a dodatkowo ma własny salon fryzjerski i domy na wynajem. Jego majątek wyceniany jest na ponad 13 milionów euro.

Co dalej z karierą?

Björn Kuipers w marcu obchodził 48. urodziny. Spotkania holenderskiej Eredivisie prowadzi od 2005 roku, a rok później został sędzia międzynarodowym. Na swoim koncie ma wiele sukcesów, których zwieńczeniem bez wątpienia jest finał EURO 2020.

W rozmowie z holenderskimi mediami przyznał przed turniejem, że nie wie, co dalej z jego karierą. Jak spekuluje wiele osób, prawdopodobnie po mistrzostwach Europy zakończy karierę, choć nie możemy już teraz o tym przesądzać. Dopóki sędzia czuje się fizycznie na siłach, to nic nie powinno stać na przeszkodzie w kontynuowaniu kariery.

