Wspomniana sytuacja miała miejsce 69. minucie, gdy Warta Poznań wykonywała rzut rożny. Piłka została dośrodkowana w pole karne Legii Warszawa, a tam bez problemów złapał ją Artur Boruc, który chciał wyprowadzić kontratak. Na drodze stanął mu jednak Dawid Szymonowicz, który chciał opóźnić akcję. W tym momencie Artur Boruc pchnął, a może i nawet uderzył swojego rywala w głowę i zagrał piłkę do współpartnera.

Sędzia Łukasz Kuźma nie zauważył tego zajścia i puścił grę, lecz w najbliższej przerwie został wezwany do monitora VAR, gdyż interwencję podjęli Piotr Lasyk i Krzysztof Myrmus. Arbiter po analizie powtórek uznał, że Boruc popełnił przewinienie i podyktował rzut karny. Dodatkowo kapitan Legii został ukarany czerwoną kartkę z tytułu gwałtownego i agresywnego zachowania.

Reklama

Kontrowersyjna decyzja sędziego wzbudziła dyskusje!

Decyzja sędziego Kuźmy wzbudziła spore kontrowersje i dyskusje, które dosadnie z arbitrem prowadzili zawodnicy Legii i sam Artur Boruc. Na nic to się zdało, a dodatkowo Filip Mladenović obejrzał żółtą kartkę. Do wykonania "jedenastki" podszedł Adam Zrelak, który nie trafił w bramkę.

Zgodnie z definicją, gwałtowne i agresywne zachowanie ma miejsce wtedy, gdy: zawodnik używa lub próbuje użyć nieproporcjonalnej siły bądź brutalności w stosunku do przeciwnika, kiedy nie walczą o piłkę. Co więcej, zawodnik, który nie walcząc o piłkę, celowo uderza przeciwnika lub jakąkolwiek inną osobę w głowę lub twarz, czyniąc to przy użyciu ręki lub ramienia, winny jest gwałtownego, agresywnego zachowania, chyba że siła uderzenia była znikoma. Z pewnością nie było tutaj walki o piłkę, a zachowanie Artura Boruca było agresywne i uznać je można za użycie nieproporcjonalnej siły. Dodatkowo atak był wykonany na twarz, co jest coraz częściej potępiane przez sędziów na całym świecie.





Jaką karę otrzyma Artur Boruc za czerwoną kartkę?

Sędziowie przewinienie Artura Boruca musieli uznać za gwałtowne, agresywne zachowanie. Zgodnie z regulaminem rozgrywek za takie rzeczy, a dokładniej mówiąc za naruszenie nietykalności cielesnej, należy zdyskwalifikować zawodnika w wymiarze nie niższym niż 3 mecze.