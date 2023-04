Robert Kubica zwycięski w Belgii. Na podium także polski zespół

Groźnie wyglądający wypadek w trakcie sześciogodzinnego wyścigu w Spa

Do ścigania na pełnych obrotach wróciliśmy po około 20 minutach, kiedy tor opuścił samochód bezpieczeństwa. Deletraz również był bliski stłuczki, bo po wznowieniu wyścigu zrobiło się małe zamieszanie związane z dublowaniem poszczególnych samochodów, a Szwajcar był blisko zderzenia z jednym z hypercarów. Udało mu się następnie wskoczyć na trzecie miejsce i choć jego tempo było nieco wolniejsze względem czołowej dwójki, to pozwalało mu na wyrobienie pewnej przewagi nad jadącym za nim Daniiłem Kwiatem. Gdy inne zespoły decydowały się na zmianę kierowców, Deletraz pozostał w aucie i przyniosło to momentalny skutek, bo na prowadzeniu znalazły się obie załogi WRT, a jadący w tej oznaczonej numerem 31 Ferdinand Habsburg przepuścił Szwajcara, pozwalając mu na objęcie prowadzenia. Po chwili jednak ten drugi oddał pozycję z powrotem, a do tego został wyprzedzony przez Oliver Rasmussena.