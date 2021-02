W cotygodniowym podsumowaniu wydarzeń siatkarskich Jerzy Mielewski skupił się na przybliżeniu pojedynków, które czekają nas w ramach Pucharu Polski. Jego szczególną uwagę zwróciła również gra kędzierzynian, którzy tym razem wystąpili drugim składem.

Jerzy Mielewski ponownie skupił się na podsumowaniu bieżących wydarzeń ze świata siatkówki. Tym razem jego uwagę zwrócił między innymi przegrany mecz ZAKSY z Aluronem CMS Wartą Zawiercie (0:3). Kędzierzynianie wyszli na boisko swoim drugim składem.

- Grupa ZAKS-a rozpoczęła mecz drugim składem, kompletnie zmienioną szóstką łącznie z libero. Podstawowi zawodnicy odpoczywali: Toniutti, Zatorski, Kaczmarek, Śliwka, czy Kochanowski. Myślę, że biorąc pod uwagę drugi skład, nikt z kibiców oraz samego trenera nie zakładał, że uda się pokonać Zawiercie. To świadczyłoby bardzo źle o naszej lidze. Oznaczałoby, że lider ma tak mocne zestawienie, że nawet nim bije zespół z czołówki - powiedział dziennikarz Polsatu Sport.

Dlaczego ZAKS-a tym razem nie pokazała się w pełnej okazałości?

- Tym, którzy zastanawiają się, co kombinuje trener Gribić, mogę odpowiedzieć, że nic nie kombinuje. On daje odpocząć swoim zawodnikom. Myślę, że ZAKS-a w sezonie zasadniczym zrobiła na tyle dużo, że teraz może pozwolić sobie na odpuszczenie i odpoczynek swoich podstawowych zawodników - ocenił sytuację Mielewski.

Zdaniem siatkarskiego eksperta, przerwy dla zawodników są niezbędne, jeśli chce się być w pełni dyspozycyjnym w najważniejszych fragmentach sezonu.

- Myślę, że to zaowocuje jeszcze lepszą formą w dalszej części sezonu. Kolejne tygodnie będą bardzo napięte. Losowanie siatkarskiego Pucharu Polski za nami. Mamy tutaj hit, czyli ZAKSA kontra Asseco Resovia Rzeszów. To będzie starcie o awans do najlepszej czwórki Pucharu Polski. Myślę, że zasadne jest, aby dać odpocząć swoim zawodnikom. Resovia raz pokonała ZAKS-ę, drugi raz nie miała wiele do powiedzenia, ale Resovia jest zespołem trochę nieobliczalnym, mocnym i potrafiącym wzbić się na poziom zbliżony do ZAKS-y - dodał jeszcze dziennikarz, który za drugi hit uważa spotkanie PGE Skry Bełchatów przeciwko Treflowi Gdańsk.

