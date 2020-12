Ekspert Polsatu Sport Jerzy Mielewski kolejny raz podsumował dla Interii wydarzenia z siatkarskiego świata na wideoblogu. Tym razem prosto z Kędzierzyna-Koźla, gdzie odbywa się turniej grupy A Ligi Mistrzów siatkarzy (transmisje w Polsacie Sport). Zobacz wideo poniżej.

Tym razem dziennikarz poświęcił dużo czasu nabytkowi PGE Skry Bełchatów, Taylorowi Sanderowi.

- Przed wyjazdem na turniej do Kędzierzyna Koźle wszyscy zastanawialiśmy się: co z Taylorem Sanderem? To jest ten moment, aby wreszcie Amerykanin pojawił się na boisku w PGE Skrze Bełchatów. W końcu to największy transfer tego sezonu, największe nazwisko, które zasiliło naszą ligę - mówi Mielewski.

- Sander od początku sezonu jednak tylko na ławce rezerwowych. Długo się leczył, czasami znikał, był na badaniach, konsultacjach, wiem, że miał operację barku - tłumaczył Mielewski.

- Czekaliśmy czy ten zawodnik w ogóle będzie w stanie w tym sezonie wzmocnić bełchatowian. Pierwszego dnia w starciu Skry z Zaksą, Sandera nie oglądaliśmy, ale już drugiego dnia podczas meczu z Lindemans Aalst, Sander pojawił się w wyjściowej szóstce. Wreszcie wydaje się, że Amerykanin może pomóc PGE Skrze - powiedział dziennikarz.

Zdaniem eksperta Polsatu Sport, to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla bełchatowian, ale także dla całego przebiegu rozgrywek PlusLIgi.

- Poziom Skry ocenialiśmy inaczej bez Sandera, a inaczej z Sanderem. Większość fachowców uważała Skrę z Taylorem Sanderem jako kandydata do złotego medalu mistrzostw Polski, do wygrania PlusLigi. Bez niego Skra wyglądała... No właśnie wyglądała tak jak tu podczas meczu z Zaksą. Czyli Zaksa reprezentuje jednak wyższy poziom siatkarski. Z Sanderem, który powoli będzie łapał tę optymalną dyspozycję ta rywalizacja może już być w kolejnych tygodniach, o wiele, wiele ciekawsza i o wiele bardziej wyrównana - stwierdził Mielewski.

Dziennikarz podał też kilka szczegółowych parametrów. - Podobno na treningu osiąga ponad 100 centymetrów jeśli chodzi o jego skoczność. Średnia skoków wykonanych podczas całej jednostki treningowej wyniosła 77 centymetrów - dodał.

Zdjęcie Taylor Sander w ataku / Krzysztof Świderski / PAP

