W cotygodniowym cyklu Jerzy Mielewski rozprawia się z tym, co wydarzyło się w minionych dniach w świecie siatkówki. Tym razem ekspert Polsatu Sport skupił się na porażce PGE Skry Bełchatów ze Stalą Nysa.

Jerzy Mielewski tym razem pochylił się nad konkretnym spotkaniem. Dla fanów siatkówki nie będzie niespodzianką, że ekspert Polsatu Sport postanowił wnikliwie przeanalizować spotkanie PGE Skry Bełchatów ze Stalą Nysa.

- Najważniejsza sensacja nie tylko tego weekendu, ale i całego sezonu to porażka PGE Skry Bełchatów ze Stalą Nysa. Zupełnie dwa różne bieguny, jeśli chodzi o oczekiwania. Skra typowana do zespołu, który przy pełnej dyspozycji w pełnym składzie, powinna walczyć o złoty medal mistrzostw Polski. Celem Stali Nysa jest utrzymanie się w lidze. Tymczasem Bełchatowianie jadą do Nysy i przegrywają tam 0-3 - powiedział dziennikarz.

Mielewski przyznał, że gra zespołu z Nysy była na dobrym poziomie. W ciepłych słowach nie wypowiedział się natomiast o przeciwnikach z boiska.

- Drużynie Nysy za to, co zrobili, należy się kilka słów. To ich dobra gra spowodowała, że zdobyli trzy punkty. Mam wrażenie, że tego dnia Skra nie tylko przegrałaby z Nysą - dodał siatkarski ekspert.

Ocena poczynań na boisku natychmiast stała się tematem w internetowych potyczkach. Fani Skry mogą być zaniepokojeni grą zespołu?

- Od razu w mediach społecznościowych na PGE Skrę Bełchatów sypią się gromy. Chyba zasłużone, bo jest to zespół, który faktycznie ma walczyć o złoty medal. Pytanie, dlaczego tak się dzieje? Co zawiodło? Winnego upatruje się w osobie trenera Michała Mieszka Gogola. W "Prawdzie Siatki" zastanawialiśmy się, czy ten sposób prowadzenia drużyny będzie optymalny i sprawi, że Skra będzie zespołem powtarzalnym - nadmienił jeszcze Jerzy Mielewski, który dodał, że trener drużyny z Bełchatowa wyraźnie wzoruje się na Vitalu Heynenie.

