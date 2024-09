Barcelona jest dla niego stworzona

Szczęsny widział wszystko

Ale to drugorzędne, Szczęsny jako nastolatek wyjechał do Londynu. W pierwszych latach w Anglii płakał, załamywał się, tęsknił za domem. Nie odbił się od brutalnej próby wytrzymałości psychicznej i fizycznej na wypożyczeniu w Brentford. Andy Scott, jego trener, mówił, że Polak był kozakiem: bronił wszystko, a jak już puścił gola, to wszyscy w klubie się dziwili. W Arsenalu sprostał oczekiwaniom Arsene’a Wengera. Ten wrzucił go na młóckę poważnej próby: Premier League, Liga Mistrzów, Emirates Stadium.