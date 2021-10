Najnowszy raport CIES Football Observatory dotyczy wychowanków. Według definicji UEFA wychowanek klubu to zawodnik, który grał w nim co najmniej trzy lata między 15. a 21. rokiem życia. Potem mógł odejść do innego zespołu. Najwięcej takich wychował Ajax Amsterdam. Aż 81 jego wychowanków gra w najwyższych klasach rozgrywkowych w topowych 31 ligach Europy. Holenderski klub wyprzedza Szachtar Donieck (75 wychowanków), Sporting Lizbona, Dynamo Kijów i Dinamo Zagrzeb (po 70).

Na 30. pozycji w zestawieniu jest Legia Warszawa. Ex Equo z Manchesterem City. Po 37 wychowanków obu klubów gra w 31 ligach europejskich. Manchester United i Chelsea wychowały po 35 takich graczy, Monaco o jednego mniej.

Reklama

Na 50. pozycji pojawia się Lech Poznań, który wychował 29 zawodników, tyle samo co Atletico Madryt i więcej od Bayernu Monachium (28).

Wychowankowie Lecha w top 5 lig Europy

CIES sklasyfikował też kluby jeśli chodzi o wychowanków dostarczonych do pięciu najmocniejszych lig Europy (angielskiej hiszpańskiej, niemieckiej, włoskiej i francuskiej). W tym zestawieniu najlepsze są Real Madryt i Barcelona - po 42 graczy. Trzeci Olympique Lyon wychował 32. W tym rankingu Bayern zdecydowanie wyprzedza polskie kluby (19). Lech do najlepszych pięciu lig na kontynencie wychował sześciu piłkarzy. Legia w ogóle nie pojawia się w zestawieniu.