30-letni urugwajski napastnik Santiago "Morro" Garcia występujący w argentyńskim klubie Godoy Cruz popełnił samobójstwo. Cierpiał na depresję.

Leczenie psychiatryczne nie pomogło. "Moro" Garcia był odsunięty od drużyny, mając ostatnio złe relacje z szefami Godoy Cruz. Jego agent Daniel Fonseca szukał mu nowego pracodawcy. W grę wchodziły: Velez, Estudiantes, albo Gimnasia.

"Moro" Garcia był kochany przez kibiców w lidze argentyńskiej ze względu na niepowtarzalny styl gry. W 2018 roku był najlepszym strzelcem i został uznany za najlepszego napastnika Superligi w Argentynie. Zdobył 18 goli, a Godoy Cruz zajęło drugie miejsce.

Potem było znacznie gorzej. Urugwajczyk popadł w kłopoty. W czerwcu 2020 roku w jednym z wywiadów tłumaczył, że na jego słabą grę wpływ miała choroba i życie osobiste. - My piłkarze nie jesteśmy robotami, nie jesteśmy z żelaza. Nie chcę się tłumaczyć, ani usprawiedliwiać złej formy. To nie są wykręty, zapewniam. Przeżywam trudny okres, ale wychodzę z tego krok po kroku dzięki wsparciu wielu ludzi - przekonywał.

19 grudnia przeciw Newell’s Old Boys zagrał swój ostatni mecz. Wyleczył kontuzję kolana, która uniemożliwiła mu regularne występy w Pucharze Maradony.

Martwego piłkarza znaleziono wmieście Godoy Cruz w prowincji Mendoza. Kibice w Argentynie i Urugwaju są w szoku. Urodzony w 1990 roku w Montevideo napastnik grał w reprezentacji Urugwaju do lat 20. Na mundialu U-20 w Egipcie zagrał trzy mecze, zdobył jedną bramkę.

Jest wychowankiem Nacionalu Montevideo, potem grał w brazylijskim Athletico Paranaense. Wyjechał na krótko do ligi tureckiej, wrócił do Nacionalu, a potem trafił do River Plate Montevideo. W 2016 roku przybył do Mendozy, gdzie został idolem Godoy Cruz.

"Byłeś bohaterem, byłeś goleadorem, byłeś przyjacielem i rodziną - wszystkim czym chce zostać ktoś, kto ugania się za piłką. Dziś musisz zostać wiecznym i nieskończonym dla nas wszystkich. Wielkie dzięki za wszystko Morro. Za tyle radości i dymy naszego miasta. Spoczywaj w pokoju" - napisał klub w mediach społecznościowych.

