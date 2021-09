15 sierpnia 2018 roku Messi przemówił pierwszy raz do kibiców Barcelony. Jako nowy kapitan złożył obietnicę: "zrobię wszystko, by ten puchar tak piękny i pożądany przez wszystkich wrócił na Camp Nou". Uchate trofeum za triumf w Lidze Mistrzów oparło się kandydatowi na gracza wszech czasów. Obietnicy Messi nie wypełnił, na dodatek w traumatycznych okolicznościach. Kilka miesięcy później w półfinale z Liverpoolem Barcelona nie obroniła trzech goli przewagi z pierwszego meczu. Po klęsce 0-4 na Anfield Road kapitan nie potrafił powstrzymać łez goryczy.

Liga Mistrzów. Frustracje Messiego

Rok później frustracja się tylko pogłębiła. Klęska z Bayernem 2-8 w ćwierćfinale w Lizbonie to najbardziej zawstydzający epizod w karierze Messiego. Po niej kapitan chciał opuścić okręt. Uciekać z Camp Nou, ale zatrzymano go siłą. Po kolejnych 12 miesiącach Barcelona żegnała Ligę Mistrzów już w 1/8 finału po raz pierwszy od 2007 roku.

Latem Messi odszedł do PSG - klubu rządzonego przez Katarczyków, którzy przez dekadę wydali na transfery 1,5 mld euro i nigdy Pucharu Europy nie zdobyli. W Parku Książąt w Paryżu spotkały się więc wielkie ambicje petrodolarowych bogaczy i sześciokrotnego laureata Złotej Piłki. Miliony fanów zadają sobie pytanie: co z tego wyniknie?

PSG nie bez podstaw nazywany jest francuskim FC Hollywood. Neymar, Kylian Mbappe, Marquinhos, Marco Verratti, Angel di Maria i kilku innych to indywidualności o wielkim ego, które często roznosiło szatnię. Tego lata zatrudniono w Paryżu MVP Euro 2020 Gianluigiego Donnarummę, a także Georginio Wijnalduma z Liverpoolu i byłego kapitana Realu Madryt Sergio Ramosa. Do ostatniej minuty letniego okna transferowego PSG toczyło bój z Realem Madryt o zatrzymanie Mbappe, choć może to kosztować Katarczyków 180 mln euro, bo w czerwcu piłkarz będzie miał prawo odejść za darmo.

W ten sposób na Parc des Princes powstał największy gwiazdozbiór w klubowej piłce. Czy trener Mauricio Pochettino uczyni z niego najlepszy zespół Europy? Nie będzie o to łatwo. Ligą Mistrzów zawładnęły ostatnio kluby angielskie wykorzystując przewagę ekonomiczną nad konkurencją. Latem zespoły Premier League wydały na nowych graczy 1,35 mld euro, zaledwie o 300 mln mniej niż 78 klubów z Hiszpanii, Włoch, Francji i Niemiec razem. Chelsea i Manchester City - finaliści Ligi Mistrzów sprzed trzech miesięcy są jeszcze mocniejsi.

Liga Mistrzów. Frustracje Ronaldo

Do walki o europejski tron wraca także Manchester United, który zatrudnił tego lata najskuteczniejszego piłkarza w historii Ligi Mistrzów. CR7 ma 36 lat i 134 gole w rozgrywkach. Wyprzedza Messiego - 120 bramek i Roberta Lewandowskiego - 73. Polak wznosił uchaty puchar raz w życiu, Messi czterokrotnie. Ronaldo ma zwycięstw pięć. O jedno mniej niż rekordzista Paco Gento z Realu Madryt.

Latem 2018 roku, tuż przed tym jak Argentyńczyk złożył obietnicę na Camp Nou, Portugalczyk przeniósł się do Juventusu za 105 mln euro. Prezes Andrea Agnelli wydał fortunę na 33-latka, by poprowadził jego klub do triumfu w Champions League. To była jedyna misja w karierze CR7, której nie podołał. Trzy lata próbował, aż stracił nadzieję. Tak jak Messi zakończył poprzednią edycję Ligi Mistrzów już w 1/8 finału.

Powrót na Old Trafford miał niezwykły. Okrasił go dwoma golami w ligowym meczu z Newcastle (4-1). Od 2013 roku United nie był mistrzem Anglii, od 2008 roku nie zasiadał na europejskim tronie. Ostatni raz z 23-letnim Ronaldo po finale z Chelsea w Moskwie. 12 miesięcy później Messi i Ronaldo zmierzyli się jedyny raz w starciu o triumf w Lidze Mistrzów. Barcelona pokonała United w Rzymie 2-0, a na koniec roku Argentyńczyk odebrał Portugalczykowi Złotą Piłkę.

To był początek ich ery. Przez 15 lat jeden lub drugi docierali co najmniej do półfinału Champions League. Passa zaczęła się w 2006 roku, skończyła w 2020. W 2021 żaden nie przebił się do ćwierćfinału.

Ambicja obu gigantów została w ostatnim czasie mocno nadwerężona. Zrobią wszystko, by w tym sezonie wziąć rewanż. W nowych klubach otaczają ich same indywidualności. Poprzednie Barcelona i Juventus popadały w przeciętność. Okazja dla Messiego i Ronaldo jest niepowtarzalna. Czas nagli - razem mają już 70 lat.

Dariusz Wołowski



Liga Mistrzów. Transmisje w Polsacie

Zdjęcie Kylian Mbappe (z lewej) i Lionel Messi na treningu PSG / Newspix