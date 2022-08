Byli zabawką "Rosyjskiego Gatsby'ego". Szastał milionami, dziś Anży upada

To było jedno z najbardziej szokujących wydarzeń w świecie sportu. Na początku 2011 roku rosyjski potentat paliwowy Sulejman Kerimow, związany z autonomicznym regionem Dagestanu, postanowił stworzyć w Machaczkale potęgę futbolową. 2 tys. km na południe od Moskwy, w mieście liczącym 600 tys. mieszkańców i założonym w 1844 roku nad morzem Kaspijskim jako twierdza Pietrowskoje.

Brawurowa gra rosyjskiego oligarchy

Machaczkała rozwinęła się dzięki rafineriom naftowym, ale też fabrykom maszyn i tekstyliów. W 2012 roku "Forbes" umieścił Kerimowa na 146. miejscu wśród najbogatszych ludzi świata z majątkiem ocenianym na 6 mld euro. Rok później, na wniosek władz Białorusi, Rosjanin ścigany był międzynarodowym listem gończym przez Interpol.

Reklama

Właśnie w 2013 roku Anży przeżywało szczyt powodzenia. Zajęło trzecie miejsce w lidze rosyjskiej i zagrało w finale Pucharu Rosji. W tamtym sezonie i w następnym klub awansował do 1/8 finału Ligi Europy. Potrafił pokonać Liverpool, Udinese, Hannover, czy Genk. Szybko znalazł się jednak na równi pochyłej.

Zdjęcie Sulejman Kerimow / AFP

Dwa lata wcześniej Kerimow szokował świat wydając 180 mln euro na transfery. Zatrudnił Roberto Carlosa, Samuela Eto’o, z którego uczynił najlepiej opłacanego wtedy gracza świata z pensją 20 mln euro za sezon. Anży wzmocnili też Jurij Żyrkow z Chelsea i Lassana Diarra z Realu Madryt. To miała być nowa piłkarska potęga zbudowana w rekordowo krótkim czasie.

Anży Machaczkała upada na dno

Zawodnicy Anży pod wodzą Hiddinka mieszkali i trenowali w Moskwie, a na mecze u siebie latali 2 tys. km. Latem 2013 roku przyszedł kryzys. Holender podał się do dymisji, klub zaczął pozbywać się gwiazd, chciał postawić na normalność. Odeszło 14 piłkarzy: Eto’o do Chelsea, Żyrkow do Dinamo Moskwa. Szansę gry dostali młodzi. W 2014 roku klub spadł z najwyższej klasy rozgrywkowej zajmując ostatnie miejsce w tabeli. Po roku do niej jednak wrócił.

Obecni szefowie klubu przyznają, że nie są w stanie podołać zadłużeniu. Anży zostało pozbawione profesjonalnej licencji. Znalazło się na granicy bankructwa i rozwiązania. "Wierzymy, że nasz klub jeszcze kiedyś powróci, ale bez sponsorów jest to niemożliwe" - napisali do kibiców.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Superpuchar Europy. Real Madryt - Eintracht Frankfurt 2-0. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

ZOBACZ TEŻ:

Komfortowy autokar Anży Machaczkała zajęty za długi

Pavel Vrba trenerem Anży Machaczkała