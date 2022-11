Czesław Michniewicz nie zamienia wody w wino, ale wino w wodę już tak

Od początku zgrupowania przed tym mundialem selekcjoner przekonuje kibiców, żeby nie nastawiali się na atrakcyjną grę. Sugeruje, że na płynną grę nas po prostu nie stać. Kiedy w podobnym tonie zaczęli wypowiadać się piłkarze, najpierw pomyślałem, że to po prostu tylko taka retoryka, która ma pomóc poradzić sobie z presją gry w tak wielkim turnieju. Wojciech Szczęsny przekonywał, że po meczu z Argentyną już dziś możemy sobie dopisać zero punktów. Ale teraz, po kolejnych wypowiedziach, choćby tej najnowszej naszego bramkarza ("Grając od tyłu robimy sobie więcej krzywdy niż dobrego") dochodzę do wniosku, że to nie tylko medialna strategia, ale piłkarze najwyraźniej sami uwierzyli w te słowa. I przy takiej narracji selekcjonera nawet Robert Lewandowski zapomina jak skutecznie wykonywać rzuty karne, co dotychczas wydawało się nieprawdopodobne. A jednak w meczu kadry Lewy zmienia sposób wykonywania jedenastki i bramkarz Meksyku broni jego strzał...