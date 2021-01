- Obecnie Paweł Zatorski jest numerem jeden na świecie i to on wyznacza trendy, jak powinno się grać na pozycji libero – pisze w felietonie dla Interii były znakomity siatkarz, a obecnie komentator Polsatu Sport Daniel Pliński.

W pierwszym meczu turnieju Ligi Mistrzów w Bełchatowie, który miał moim zdaniem decydować o wszystkim, zmierzyły się PGE Skra z Grupą Azoty ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle. Mecz pokazał, jak olbrzymim potencjałem dysponują oba zespoły. Uważam, że ten pojedynek był na miarę półfinału Ligi Mistrzów. Mieliśmy w nim wszystko: kapitalne obrony, potężne zagrywki (często powyżej 110 km/h), czy też cudowne rozwiązania w ataku. Skra w tym starciu zademonstrowała, że powoli wraca na dobre tory i że stać ją na wielkie granie. Ktoś powie: "Co tego, że grali super, ale i tak zeszli z boiska pokonani". Ok, ale przegrali z ZAKS-ą, a przegrać z tą drużyną, to nie wstyd i w dodatku w takim stylu. ZAKSA na takim poziomie prezentuje się w naszej lidze dosyć często, a Skrze zdarzyło się może drugi lub trzeci raz.

ZAKSA perfekcyjna

O zwycięstwie kędzierzynian 3:2 zadecydowały detale. Po potężnych zagrywkach rywali, czy po wybronionych atakach, piłka bardzo często zostawała na ósmym, dziewiątym metrze i była wystawiana przez różnych graczy, nie tylko rozgrywających. Większość z tych zawodników musiało dograć wysoko do swoich skrzydłowych. ZAKSA wystawiała takie piłki perfekcyjnie, co dawało komfort atakującym, którzy mieli więcej niż jedno rozwiązanie w ataku. Skra pod tym względem prezentowała się gorzej. Piłki sytuacyjne bełchatowianie dogrywali w taki sposób, że atakujący musiał często się ratować.

Druga rzecz, która rzuciła mi się w oczy, to "czytanie" gry przez Jakuba Kochanowskiego. W 70 procentach trafiał z wyborami na bloku. Gdzie Grzegorz Łomacz nie wystawił, tam był Kochanowski. Nie wiem, czy dystrybucję ustalił trener Michał Mieszko Gogol, czy też Grzesiek miał wolną rękę i sam decydował o takich, a nie innych rozwiązaniach. Ale Kochanowski w tym meczu, a moim zdaniem też w całym turnieju, wyglądał imponująco i widać wyraźnie, że jeśli jest zdrowy, czuje się pewnie na boisku, to jest wartością dodaną każdej drużyny. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że Kuba w takiej dyspozycji będzie zawodnikiem "szóstkowym" reprezentacji Polski.

Numer jeden na świecie

I ostatnia kwestia - indywidualność Pawła Zatorskiego. Moim skromnym zdaniem, MVP tego pojedynku. Paweł pokazał, co to znaczy spokój, doświadczenie i wyborna forma. Bardzo często łapałem się za głowę przed telewizorem, co ten gracz wyprawiał w obronie. Stał tam, gdzie miał stać, nie wykonywał żadnych niepotrzebnych ruchów, nie biegał po całym boisku. Myślę, że dziś Paweł Zatorski, i uważam, że to nie jest na wyrost, jest numerem jeden na świecie na pozycji libero. Nie spektakularne obrony, rzuty z poświęceniem, tylko odpowiednie ustawienie na boisku i czekanie na swoja szansę, kiedy można piłkę podbić. Paweł Zatorski wyznacza trendy, jak powinno się grać na pozycji libero.

Zdjęcie Siatkarze Grupy Azoty ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle / Grzegorz Michałowski / PAP

Skra jest mocno uzależniona od Taylora Sandera. Kiedy Amerykanin jest na boisku i jest w formie, to on decyduje o ofensywie drużyny. W tym starciu wyglądał wybornie, choć w pierwszym secie przy stanie 24:23 dla ZAKS-y, wyrzucił piłkę w aut. Mam jednak wrażenie, że kiedy Sander jest na boisku, to pozostali zawodnicy Skry grają lepiej. Doskonale to było widać w drugim spotkaniu Skry. Bez reprezentanta USA w szeregi bełchatowian wkradło się lekkie zabłąkanie. A przecież na boisku byli gracze, którzy jeszcze niedawno byli w "szóstce", czyli Norbert Huber, Milan Katić, Bartosz Filipiak. Z Sanderem widać amerykański polot na boisku.

ZAKSA w tym meczu była o trzy, cztery piłki lepsza, ale słowa uznania należą się jednej i drugiej ekipie.

Grbić nie kalkulował

Delikatny kamyczek do ogródka Skry można wrzucić za mecz z Lindemans Aalst. W pierwszym secie trener Gogol wystawia w częściowo rezerwowy skład. Porażka 17:25 i zrobiło się nieciekawie. Wtedy szkoleniowiec desygnuje do gry swoich najlepszych zawodników. Oczywiście trener Gogol musiał zareagować, bo liczyło się zwycięstwo i najlepiej za trzy punkty. Na szczęście tak się stało. Na pewno jednak takie zmiany nie pomagają tym chłopakom, którzy walczą o powrót, żeby Skrze pomóc w końcówce sezonu. Jak spojrzymy na przykład na statystyki Sandera, który od drugiego seta pojawił się na boisku, to miał tylko 29 procent skuteczności w ataku, a i tak Skra wygrała. Dlatego przyczyn porażki w pierwszym secie nie szukałbym w postawie Filipiaka czy Katicia, tylko raczej w podejściu do tego spotkania całej drużyny. Z Belgami wystarczyło zagrać średnio, ale z zaangażowaniem. Tego w pierwszym secie zabrakło.

Zastanawiam, jak ja zareagowałbym w takiej sytuacji. Prawdopodobnie poszedłbym drogą Nikoli Grbicia w pojedynku z Fenerbahce, czyli wpuściłbym pierwszą "szóstkę". Po ciężkiej pięciosetowej walce ze Skrą, trener ZAKS-y nie kalkulował tylko wypuścił najmocniejszą ekipę i dopiero później, kiedy wynik był bezpieczny, dał pograć rezerwowym. Nie wiem, jaki był stan zdrowia zawodników Skry po boju z ZAKS-ą, ale wychodzi na to, że wszystko było w porządku, bo od drugiej partii starcia z Lindemans Aalst oglądaliśmy ich na parkiecie.

Oczywiście mogą trochę martwić stracone sety przez Skrę, czy to z Belgami, czy to z Turkami. Mam tylko wielką nadzieję, że nie zamknie to bełchatowianom awansu do następnej rundy, ale o tym dopiero się przekonamy. Trzymam kciuki za wszystkie nasze zespoły i liczę, że w ćwierćfinałach zobaczymy minimum dwa i dalej będziemy się emocjonować Ligą Mistrzów.

Zmiana zaskakująca, ale...

Na koniec parę słów o zmianie trenera w Jastrzębskim Węglu... Zespół, który jest na drugim miejscu w tabeli zwalnia szkoleniowca. Powiedzmy sobie szczerze, jastrzębianie nie wyglądali zbyt dobrze w ostatnich tygodniach. Ich forma mocno falowała i dużo nie brakowało, żeby kolejny mecz przegrali 0:3 z AZS-em Olsztyn. Zmiana na pewno zaskakująca, ale myślę, że może wyjść na dobre tej drużynie. Andrea Gardini, który objął ekipę, to kawał fachowca i uważam, że to dobry wybór. Trzeba pamiętać, że niedawno stracił posadę w lidze włoskiej , czekał na pracę i dostał ją w Jastrzębskim Węglu. Na pewno przy nim drużyna pójdzie do góry, na pewno będzie się rozwijała i walczyła o wielki finał w PlusLidze. Żałuję tylko, że w takim klubie jak Jastrzębski Węgiel szansy nie dostał Polak.

Moim zdaniem Gardini zrobi szybko jedną ważną rzecz - zdecyduje, kto jest pierwszym rozgrywającym zespołu. To jest kluczowe. Miałem o to zastrzeżenia do Luke’a Reynoldsa. Przy nim żaden z rozgrywających nie mógł sobie pozwolić na niedokładność, bo lądował na ławce, a co za tym idzie brakowało mu pewności siebie. Jestem święcie przekonany, że dziś hierarchia w Jastrzębskim Węglu jest już ustalona i wiadomo, kto będzie mózgiem drużyny.

Daniel Pliński