Ma polską żonę i polskiego trenera. Niespodziewany lider LGP w skokach mieszka w naszym kraju

Ponad dekadę temu nie brakowało głosów, że Bułgar będzie prawdziwym cudownym dzieckiem swojej dyscypliny sportu. Zografski rzeczywiście pokazywał, że stać go na wiele, i w 2011 roku został w Otepaeae mistrzem świata juniorów pokonując Stefana Krafta. O ile Austriak płynnie przeszedł do kategorii seniorów i w kolejnych latach stał się gwiazdą całej dyscypliny, o tyle Zografski ugrzązł w przeciętności. Wprawdzie w listopadzie 2011 roku potrafił wejść do pierwszej dziesiątki konkursu Pucharu Świata, ale ósme miejsce, które zajął wtedy w Lillehammer, do dziś jest jednym z zaledwie dwóch takich wyników w jego historii pucharowych występów.