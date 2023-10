Rollercoaster w Kwidzynie. Unia przerwała passę Zagłębia

Podopieczni Bartłomieja Jaszki dobrze zaczęli sezon, ale w czterech poprzednich spotkaniach zdobyli tylko dwa punkty za przegrane po karnych z Górnikiem i Piotrkowianinem. Ostatnio przyjęli mocną lekcję od Azotów w Puławach. W niedzielę MMTS obrał kurs na zwycięstwo. Po pierwszej połowie prowadził 19:15, a po wznowieniu spokojnie zwiększył przewagę do ośmiu bramek. W 41. minucie było 27:21. Ostrovia zaliczyła fantastyczną pogoń. Po golu Kamila Adamskiego doprowadziła do serii "siódemek". Ta również miała swoją dramaturgię. MMTS prowadził już 3:1, ale za chwilę zrobiło się 3:3. Zwycięzcę wyłoniła dopiero dziewiąta seria. Gospodarze wygrali 6:5.

- Do Kielc przyjechaliśmy z innymi ambicjami. Nie wykorzystaliśmy kilku sytuacji, co było pożywką dla miejscowych, którzy szli do kontry z każdej takiej piłki. Swoimi błędami daliśmy im szanse do wykazania się w tym, w czym są najlepsi - powiedział Rafał Przybylski, prawy rozgrywający klubu z Puław.