Ostry mecz w Ostrowie. Chrobry czwartą siłą. Czwarte karne MMTS-u

- Prowadziliśmy praktycznie przez całe spotkanie. W pierwszej połowie mieliśmy już 10:5. W takich momentach zawsze mówię do zawodników, że musimy utrzymywać koncentrację i podwyższać przewagę, do sześciu, siedmiu i ośmiu bramek, aby zabierać ochotę do gry. My podaliśmy rękę przeciwnikom. Tarnowianie wyrównali. Gra gol za gol chyba bardziej nam pasowała, ale jak ponownie odskoczyliśmy na pięć trafień, to już tego nie wypuściliśmy - powiedział Witalij Nat, trener Chrobrego, który po tym spotkaniu złożył podpis pod nowym kontraktem, obowiązującym do końca czerwca 2027 roku.