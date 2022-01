Obaj dostali wolną rękę w poszukiwaniu klubu. Martins, któremu kontrakt kończy się w czerwcu, rozmawiał z Aleksandrem Vukoviciem o swojej przyszłości. Usłyszał, że nie ma go w planach na rundę wiosenną i może sobie szukać klubu.

Oznacza to, że Legia jest blisko porozumienia z Patrykiem Sokołowskim. Wychowankowi klubu z Łazienkowskiej w grudniu skończył się kontrakt z Piastem Gliwice i piłkarz zaczął rozmowy z potencjalnymi nowymi klubami. W grę wchodziła Legia i zespoły z zagranicy. Defensywny pomocnik ma za sobą bardzo udaną rundę jesienną. Zagrał w 19 meczach Piasta, w których strzelił pięć goli.

Do Dubaju nie poleci także Kacper Kostorz. Jesienią zagrał on tylko w trzech meczach. Odkąd niemal trzy lata temu trafił do Warszawy z Podbeskidzia Bielsko-Biała, częściej pauzował z powodu różnych urazów niż grał. Miniony rok był dla niego wyjątkowo pechowy. Przeszedł mononukleozę, miał zapalenie ucha i złamał rękę. Vuković uznał, że nie będzie mu potrzebny i może sobie szukać nowego klubu.

Emreli też nie leci

Na obóz nie poleci także Mahir Emreli, który chce rozwiązać kontrakt z Legią po tym, jak po meczu z Wisłą Płock został pobity w autokarze przez kiboli. Drugi z piłkarzy, który najmocniej oberwał - Luquinhas, zostaje w Legii.

Sokołowski być może dołączy do Legii już w trakcie zgrupowania. W czwartek z zespołem poleci za to kilku młodych piłkarzy. Są to Maciej Kikolski, Wiktor Kamiński i Igor Strzałek z rocznika 2004 oraz Kacper Skwierczyński, Patryk Pierzak i Jakub Kwiatkowski z rocznika 2003. Oprócz nich poleci też gracz rezerw Karol Noiszewski oraz Mateusz Grudziński, który rundę jesienną spędził na wypożyczeniu w Radomiaku Radom. Skrócono także wypożyczenie do Arki Gdynia Macieja Rosołka i ten napastnik też poleci na obóz.

W Dubaju Legia będzie przebywać do 22 stycznia. Dzisiaj wszyscy członkowie ekipy zostali przed wylotem przetestowani na obecność COVID-19. Podobnie rok temu Legia ćwiczyć będzie w Debel Ali Sports Center, gdzie jedno z boisk będzie dla niej na wyłączność. Legia zagra tam trzy mecze kontrolne. Rozpocznie 15 stycznia - zmierzy się z Lokomotiwem Płowdiw, a cztery dni później (19.01) - z FK Krasnodar. Na dwa dni przed zakończeniem zgrupowania (20.01) - legioniści zagrają z FK Olympic.