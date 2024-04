Pech nie opuszcza Muharema Huskovicia. Dwa lata temu brał udział w okropnym wypadku

Huskovic jest jednym z tych zawodników, którzy w swoim życiu, zarówno prywatnym, jak i zawodowym, nie mogą liczyć na nadmiar szczęścia. W październiku 2022 roku był on uczestnikiem tragicznego wypadku samochodowego, o którym mocno rozpisywały się austriackie media. Pojazd, którego pasażem był młody piłkarz, w wyniku kolizji na południowo-wschodniej części autostrady A3 w pobliżu Pottendorf stanął w płomieniach. Mający wówczas 19 lat Muharem Huskovic miał naprawdę sporo szczęścia - w wyniku tego wypadku doznał on jedynie naderwania więzadła krzyżowego tylnego, co wykluczyło go na jakiś czas z gry. Niespełna dwa lata później Austriak po raz kolejny trafił na nagłówki serwisów internetowych w całym kraju. I tym razem był on bowiem uczestnikiem groźnego incydentu.