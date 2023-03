Zabójcza skuteczność Polaka! Były ekstraklasowicz podbija zagraniczną ligę

Poprzednia przygoda Oskara Zawady z zagraniczną piłką nie była dla Polaka przesadnie warta zapamiętania - w koreańskim Jeju United FC zaliczył on 10 występów, nie będąc w stanie ani razu pokonać bramkarzy rywali. Po roku w Azji powrócił do ojczyzny, by w rundzie wiosennej sezonu 2021/2022 dołączyć do Stali Mielec.